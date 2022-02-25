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Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
Ранее президент Украины предложил Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T17:06+0400
2022-02-25T17:06+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил готовность направить в Беларусь делегацию для переговоров с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя администрации президента Дмитрия Пескова. Таким образом Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры. "Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - сказал Зеленский, обращаясь к Путину.Это, по его словам, и является "неотъемлемым компонентом нейтрального статуса".Российская сторона готова отправить на переговоры делегацию на уровне представителей министерства обороны, МИД и президентской администрации.Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, политика, владимир зеленский, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия
Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
17:06 25.02.2022 (обновлено: 17:14 25.02.2022) Подписаться на
Ранее президент Украины предложил Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik.
Президент России Владимир Путин выразил готовность направить в Беларусь делегацию для переговоров с Украиной, сообщает РИА Новости
со ссылкой на руководителя администрации президента Дмитрия Пескова.
Таким образом Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры. "Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - сказал Зеленский, обращаясь к Путину.
"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины", — сказал Песков.
Это, по его словам, и является "неотъемлемым компонентом нейтрального статуса".
Российская сторона готова отправить на переговоры делегацию на уровне представителей министерства обороны, МИД и президентской администрации.
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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