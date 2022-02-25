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Реакция украинцев на начало военной операции и действия властей - видео
Реакция украинцев на начало военной операции и действия властей - видео
Как жители Украины реагируют на ввод российских войск? Журналист "Минской правды" в Новой Каховке в Херсонской области Украины записал на видео беседу с... 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T09:01+0400
2022-02-25T09:01+0400
2022-02-25T11:37+0400
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Главные цели – демилитаризация и денацификация сопредельной страны, защита мирного населения Донбасса от действий со стороны действующих властей Украины.Минобороны РФ накануне сообщило о подавлении системы ПВО и уничтожении высокоточными ударами инфраструктуры всех авиабаз и боевой авиации ВСУ Украины. Российский официальный представитель генерал Игорь Конашенков отметил, что войска ДНР и ЛНР прорвали эшелонированную оборону ВС Украины и "перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил".
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MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, видео, мультимедиа, донбасс, видео
Реакция украинцев на начало военной операции и действия властей - видео
09:01 25.02.2022 (обновлено: 11:37 25.02.2022) Подписаться на
Как жители Украины реагируют на ввод российских войск? Журналист "Минской правды" в Новой Каховке в Херсонской области Украины записал на видео беседу с местным населением.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Главные цели – демилитаризация и денацификация сопредельной страны, защита мирного населения Донбасса от действий со стороны действующих властей Украины.
Минобороны РФ накануне сообщило о подавлении системы ПВО и уничтожении высокоточными ударами инфраструктуры всех авиабаз и боевой авиации ВСУ Украины. Российский официальный представитель генерал Игорь Конашенков отметил, что войска ДНР и ЛНР прорвали эшелонированную оборону ВС Украины и "перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил".