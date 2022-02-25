https://sputnik-georgia.ru/20220225/reaktsiya-ukraintsev-na-nachalo-voennoy-operatsii-i-deystviya-vlastey---video-264778699.html

Реакция украинцев на начало военной операции и действия властей - видео

Реакция украинцев на начало военной операции и действия властей - видео

Как жители Украины реагируют на ввод российских войск? Журналист "Минской правды" в Новой Каховке в Херсонской области Украины записал на видео беседу с... 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T09:01+0400

2022-02-25T09:01+0400

2022-02-25T11:37+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

видео

мультимедиа

донбасс

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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Главные цели – демилитаризация и денацификация сопредельной страны, защита мирного населения Донбасса от действий со стороны действующих властей Украины.Минобороны РФ накануне сообщило о подавлении системы ПВО и уничтожении высокоточными ударами инфраструктуры всех авиабаз и боевой авиации ВСУ Украины. Российский официальный представитель генерал Игорь Конашенков отметил, что войска ДНР и ЛНР прорвали эшелонированную оборону ВС Украины и "перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, видео, мультимедиа, донбасс, видео