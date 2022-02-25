https://sputnik-georgia.ru/20220225/sanktsii-zapada-ne-pomeshayut-rabote-banka-vtb-v-gruzii--natsbank-264781160.html

Санкции Запада не помешают работе банка ВТБ в Грузии – Нацбанк

Санкции Запада не помешают работе банка ВТБ в Грузии – Нацбанк

Санкции предусматривают ограничения для крупных российских банков операций в долларах, евро, фунтах стерлингов и других валютах

2022-02-25T12:16+0400

2022-02-25T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Санкции, введенные Западом против российского банка ВТБ, у которого дочерняя компания в Грузии, не создадут проблем его клиентам, говорится в заявлении Национального банка Грузии.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".При этом отмечено, что банк ВТБ в Грузии платежеспособен и интересы его вкладчиков полностью защищены.Санкции предусматривают ограничения для крупных российских банков операций в долларах, евро, фунтах стерлингов и других валютах. Ограничения вступят в силу 26 марта."АО "Банк ВТБ Грузия" продолжает работать в условиях этих ограничений. В случае необходимости в дополнительной ликвидности НБГ готов предоставить банку соответствующие финансовые ресурсы", – сказано в заявлении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022