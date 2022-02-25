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Санкции Запада не помешают работе банка ВТБ в Грузии – Нацбанк
Санкции Запада не помешают работе банка ВТБ в Грузии – Нацбанк
Санкции предусматривают ограничения для крупных российских банков операций в долларах, евро, фунтах стерлингов и других валютах
2022-02-25T12:16+0400
2022-02-25T12:16+0400
2022-02-25T12:56+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Санкции, введенные Западом против российского банка ВТБ, у которого дочерняя компания в Грузии, не создадут проблем его клиентам, говорится в заявлении Национального банка Грузии.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".При этом отмечено, что банк ВТБ в Грузии платежеспособен и интересы его вкладчиков полностью защищены.Санкции предусматривают ограничения для крупных российских банков операций в долларах, евро, фунтах стерлингов и других валютах. Ограничения вступят в силу 26 марта."АО "Банк ВТБ Грузия" продолжает работать в условиях этих ограничений. В случае необходимости в дополнительной ликвидности НБГ готов предоставить банку соответствующие финансовые ресурсы", – сказано в заявлении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
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экономика, новости, грузия, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Санкции Запада не помешают работе банка ВТБ в Грузии – Нацбанк
12:16 25.02.2022 (обновлено: 12:56 25.02.2022) Подписаться на
Санкции предусматривают ограничения для крупных российских банков операций в долларах, евро, фунтах стерлингов и других валютах
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Санкции, введенные Западом против российского банка ВТБ, у которого дочерняя компания в Грузии, не создадут проблем его клиентам, говорится в заявлении Национального банка Грузии.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".
"В целях нейтрализации потенциальных рисков Национальный банк Грузии совместно с АО "Банк ВТБ Грузия" ранее разработал план действий на случай введения санкций. В результате и банк, и Нацбанк Грузии полностью готовы к сегодняшней ситуации", – говорится в заявлении.
При этом отмечено, что банк ВТБ в Грузии платежеспособен и интересы его вкладчиков полностью защищены.
Санкции предусматривают ограничения для крупных российских банков операций в долларах, евро, фунтах стерлингов и других валютах. Ограничения вступят в силу 26 марта.
"АО "Банк ВТБ Грузия" продолжает работать в условиях этих ограничений. В случае необходимости в дополнительной ликвидности НБГ готов предоставить банку соответствующие финансовые ресурсы", – сказано в заявлении.
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