https://sputnik-georgia.ru/20220225/sotni-semey-v-tbilisi-ostalis-bez-vodosnabzheniya-iz-za-avarii-264787665.html
Сотни семей в Тбилиси остались без водоснабжения из-за аварии
Сотни семей в Тбилиси остались без водоснабжения из-за аварии
Сроки восстановления подачи водоснабжения пока неизвестны 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T14:49+0400
2022-02-25T14:49+0400
2022-02-25T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Сотни жителей Глдани-Надзаладевского района остались без воды из-за аварии, говорится в сообщении компании по водоснабжению столицы Georgia Water & Power (GWP).По данным компании, авария произошла в районе Згвис убани, где была повреждена магистральная труба водопровода.Ремонтные работы уже ведутся, однако для их безопасного проведения вся вода из магистрального водопровода, снабжающего часть Глдани-Надзаладевского района, была выкачана.На данный момент без воды остались жители десятка улиц в районах Згвис убани, Глдани, Санзона и Надзаладеви.Время восстановления подачи водоснабжения пока неизвестно. Для жителей оставшихся без воды районов работает горячая линия – 2 93 11 11.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, общество, вода
Сотни семей в Тбилиси остались без водоснабжения из-за аварии
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Сроки восстановления подачи водоснабжения пока неизвестны
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Сотни жителей Глдани-Надзаладевского района остались без воды из-за аварии, говорится в сообщении компании по водоснабжению столицы Georgia Water & Power (GWP).
По данным компании, авария произошла в районе Згвис убани, где была повреждена магистральная труба водопровода.
Ремонтные работы уже ведутся, однако для их безопасного проведения вся вода из магистрального водопровода, снабжающего часть Глдани-Надзаладевского района, была выкачана.
На данный момент без воды остались жители десятка улиц в районах Згвис убани, Глдани, Санзона и Надзаладеви.
Время восстановления подачи водоснабжения пока неизвестно. Для жителей оставшихся без воды районов работает горячая линия – 2 93 11 11.
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