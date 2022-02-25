https://sputnik-georgia.ru/20220225/sotni-semey-v-tbilisi-ostalis-bez-vodosnabzheniya-iz-za-avarii-264787665.html

Сотни семей в Тбилиси остались без водоснабжения из-за аварии

Сотни семей в Тбилиси остались без водоснабжения из-за аварии

Сроки восстановления подачи водоснабжения пока неизвестны 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T14:49+0400

2022-02-25T14:49+0400

2022-02-25T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Сотни жителей Глдани-Надзаладевского района остались без воды из-за аварии, говорится в сообщении компании по водоснабжению столицы Georgia Water & Power (GWP).По данным компании, авария произошла в районе Згвис убани, где была повреждена магистральная труба водопровода.Ремонтные работы уже ведутся, однако для их безопасного проведения вся вода из магистрального водопровода, снабжающего часть Глдани-Надзаладевского района, была выкачана.На данный момент без воды остались жители десятка улиц в районах Згвис убани, Глдани, Санзона и Надзаладеви.Время восстановления подачи водоснабжения пока неизвестно. Для жителей оставшихся без воды районов работает горячая линия – 2 93 11 11.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество, вода