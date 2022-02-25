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"Спорт должен оставаться вне политики"- в России отреагировали на решение УЕФА
"Спорт должен оставаться вне политики"- в России отреагировали на решение УЕФА
Россия всегда была и остается гарантом взятых на себя обязательств по проведению крупнейших международных спортивных мероприятий 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Спорт должен оставаться вне политики и не быть средством манипуляции, говорится в заявлении Минспорта России, распространенном в связи с решением УЕФА перенести финал футбольной Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.Исполком УЕФА в пятницу сообщил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 во французскую столицу. Матч должен пройти 28 мая на стадионе "Стад де Франс". Изначально Санкт-Петербург должен был принять финал в сезоне-2020/21, однако даты были изменены из-за пандемии коронавируса.Тут же подчеркивается, что Россия всегда была и остается гарантом взятых на себя обязательств по проведению крупнейших международных спортивных мероприятий, в том числе футбольных, на самом высоком уровне. "Наша позиция неизменна - спорт должен оставаться вне политики и не быть средством манипуляции и ущемления чьих-либо интересов", - отметили в Минспорте.Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, в мире, новости, владимир путин, украина, санкт-петербург, уефа
"Спорт должен оставаться вне политики"- в России отреагировали на решение УЕФА
16:01 25.02.2022 (обновлено: 16:05 25.02.2022) Подписаться на
Россия всегда была и остается гарантом взятых на себя обязательств по проведению крупнейших международных спортивных мероприятий
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Спорт должен оставаться вне политики и не быть средством манипуляции, говорится в заявлении Минспорта России, распространенном в связи с решением УЕФА перенести финал футбольной Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
Исполком УЕФА в пятницу сообщил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 во французскую столицу. Матч должен пройти 28 мая на стадионе "Стад де Франс". Изначально Санкт-Петербург должен был принять финал в сезоне-2020/21, однако даты были изменены из-за пандемии коронавируса.
"Министерство спорта Российской Федерации сожалеет о принятии Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решения перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга", - говорится в заявлении Минспорта.
Тут же подчеркивается, что Россия всегда была и остается гарантом взятых на себя обязательств по проведению крупнейших международных спортивных мероприятий, в том числе футбольных, на самом высоком уровне.
"Наша позиция неизменна - спорт должен оставаться вне политики и не быть средством манипуляции и ущемления чьих-либо интересов", - отметили в Минспорте.
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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