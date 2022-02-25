https://sputnik-georgia.ru/20220225/sportivnaya-pobeda-gruziya-obygrala-v-basketbol-makedoniyu---foto-264771081.html

Спортивная победа! Грузия обыграла в баскетбол Македонию - фото

Спортивная победа! Грузия обыграла в баскетбол Македонию - фото

Национальная сборная Грузии по баскетболу в отборочном матче ЧМ-2023 обыграла в Тбилиси команду Северной Македонии со счетом 91:70. Смотрите в фотоленте... 25.02.2022, Sputnik Грузия

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После этой победы сборная Грузии вышла на первое место в группе "G". В активе подопечных Ильяса Зуроса две победы и одно поражение.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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