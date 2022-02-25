Спортивная победа! Грузия обыграла в баскетбол Македонию - фото
Теперь сборная Грузии, благодаря победе над Македонией, лидирует в своей группе.
Теперь сборная Грузии, благодаря победе над Македонией, лидирует в своей группе.
В трудной борьбе национальная сборная в отборочном матче ЧМ-2023 обыграла в Тбилиси команду Северной Македонии.
В трудной борьбе национальная сборная в отборочном матче ЧМ-2023 обыграла в Тбилиси команду Северной Македонии.
Игра завершилась со счетом 91:70. Уверенная победа!
Игра завершилась со счетом 91:70. Уверенная победа!
Самым результативным игроком в составе сборной Грузии стал Тэд Макфадден.
Самым результативным игроком в составе сборной Грузии стал Тэд Макфадден.
Тэд, натурализованный американец, набрал за игру 26 очков.
Тэд, натурализованный американец, набрал за игру 26 очков.
Еще четыре баскетболиста сборной Грузии преодолели отметку в 10 набранных очков. Это – Георгий Шермадини (20), Каха Джинчарадзе (12), Дуда Санадзе (11) и Михаил Беришвили (10).
Еще четыре баскетболиста сборной Грузии преодолели отметку в 10 набранных очков. Это – Георгий Шермадини (20), Каха Джинчарадзе (12), Дуда Санадзе (11) и Михаил Беришвили (10).
Тренер сборной Грузии Илиас Зурос перед матчем обещал, что его подопечные приложат все силы для победы. Надежды наставника грузинской сборной оправдались.
Тренер сборной Грузии Илиас Зурос перед матчем обещал, что его подопечные приложат все силы для победы. Надежды наставника грузинской сборной оправдались.
После победы над Македонией сборная Грузии заняла первое место в группе "G". В активе подопечных Ильяса Зуроса две победы и одно поражение.
После победы над Македонией сборная Грузии заняла первое место в группе "G". В активе подопечных Ильяса Зуроса две победы и одно поражение.
Чуть позже в этой же группе Испания на своем паркете примет Украину и, скорее всего, вновь обойдет Грузию в турнирной таблице.
Чуть позже в этой же группе Испания на своем паркете примет Украину и, скорее всего, вновь обойдет Грузию в турнирной таблице.
Следующий отборочный матч ЧМ-2023 сборная Грузии проведет 27 февраля.
Следующий отборочный матч ЧМ-2023 сборная Грузии проведет 27 февраля.
Грузинской сборной вновь предстоит сыграть с Северной Македонией. Эта встреча состоится в Скопье.
Грузинской сборной вновь предстоит сыграть с Северной Македонией. Эта встреча состоится в Скопье.
В следующий квалификационный раунд ЧМ-2023 выходят по три лучшие сборные из каждой группы.
В следующий квалификационный раунд ЧМ-2023 выходят по три лучшие сборные из каждой группы.