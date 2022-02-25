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Спортивная победа! Грузия обыграла в баскетбол Македонию - фото
Спортивная победа! Грузия обыграла в баскетбол Македонию - фото
Национальная сборная Грузии по баскетболу в отборочном матче ЧМ-2023 обыграла в Тбилиси команду Северной Македонии со счетом 91:70. Смотрите в фотоленте... 25.02.2022, Sputnik Грузия
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После этой победы сборная Грузии вышла на первое место в группе "G". В активе подопечных Ильяса Зуроса две победы и одно поражение.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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Спортивная победа! Грузия обыграла в баскетбол Македонию - фото

08:48 25.02.2022
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Национальная сборная Грузии по баскетболу в отборочном матче ЧМ-2023 обыграла в Тбилиси команду Северной Македонии со счетом 91:70. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия лучшие снимки этой игры.
После этой победы сборная Грузии вышла на первое место в группе "G". В активе подопечных Ильяса Зуроса две победы и одно поражение.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь сборная Грузии, благодаря победе над Македонией, лидирует в своей группе.

Теперь сборная Грузии, благодаря победе над Македонией, лидирует в своей группе. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь сборная Грузии, благодаря победе над Македонией, лидирует в своей группе.

© photo: Sputnik / Stringer

В трудной борьбе национальная сборная в отборочном матче ЧМ-2023 обыграла в Тбилиси команду Северной Македонии.

В трудной борьбе национальная сборная в отборочном матче ЧМ-2023 обыграла в Тбилиси команду Северной Македонии. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

В трудной борьбе национальная сборная в отборочном матче ЧМ-2023 обыграла в Тбилиси команду Северной Македонии.

© photo: Sputnik / Stringer

Игра завершилась со счетом 91:70. Уверенная победа!

Игра завершилась со счетом 91:70. Уверенная победа! - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Игра завершилась со счетом 91:70. Уверенная победа!

© photo: Sputnik / Stringer

Самым результативным игроком в составе сборной Грузии стал Тэд Макфадден.

Самым результативным игроком в составе сборной Грузии стал Тэд Макфадден. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Самым результативным игроком в составе сборной Грузии стал Тэд Макфадден.

© photo: Sputnik / Stringer

Тэд, натурализованный американец, набрал за игру 26 очков.

Тэд, натурализованный американец, набрал за игру 26 очков. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тэд, натурализованный американец, набрал за игру 26 очков.

© photo: Sputnik / Stringer

Еще четыре баскетболиста сборной Грузии преодолели отметку в 10 набранных очков. Это – Георгий Шермадини (20), Каха Джинчарадзе (12), Дуда Санадзе (11) и Михаил Беришвили (10).

Еще четыре баскетболиста сборной Грузии преодолели отметку в 10 набранных очков. Это – Георгий Шермадини (20), Каха Джинчарадзе (12), Дуда Санадзе (11) и Михаил Беришвили (10). - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Еще четыре баскетболиста сборной Грузии преодолели отметку в 10 набранных очков. Это – Георгий Шермадини (20), Каха Джинчарадзе (12), Дуда Санадзе (11) и Михаил Беришвили (10).

© photo: Sputnik / Stringer

Тренер сборной Грузии Илиас Зурос перед матчем обещал, что его подопечные приложат все силы для победы. Надежды наставника грузинской сборной оправдались.

Тренер сборной Грузии Илиас Зурос перед матчем обещал, что его подопечные приложат все силы для победы. Надежды наставника грузинской сборной оправдались. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тренер сборной Грузии Илиас Зурос перед матчем обещал, что его подопечные приложат все силы для победы. Надежды наставника грузинской сборной оправдались.

© photo: Sputnik / Stringer

После победы над Македонией сборная Грузии заняла первое место в группе "G". В активе подопечных Ильяса Зуроса две победы и одно поражение.

После победы над Македонией сборная Грузии заняла первое место в группе &quot;G&quot;. В активе подопечных Ильяса Зуроса две победы и одно поражение. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

После победы над Македонией сборная Грузии заняла первое место в группе "G". В активе подопечных Ильяса Зуроса две победы и одно поражение.

© photo: Sputnik / Stringer

Чуть позже в этой же группе Испания на своем паркете примет Украину и, скорее всего, вновь обойдет Грузию в турнирной таблице.

Чуть позже в этой же группе Испания на своем паркете примет Украину и, скорее всего, вновь обойдет Грузию в турнирной таблице. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Чуть позже в этой же группе Испания на своем паркете примет Украину и, скорее всего, вновь обойдет Грузию в турнирной таблице.

© photo: Sputnik / Stringer

Следующий отборочный матч ЧМ-2023 сборная Грузии проведет 27 февраля.

Следующий отборочный матч ЧМ-2023 сборная Грузии проведет 27 февраля. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Следующий отборочный матч ЧМ-2023 сборная Грузии проведет 27 февраля.

© photo: Sputnik / Stringer

Грузинской сборной вновь предстоит сыграть с Северной Македонией. Эта встреча состоится в Скопье.

Грузинской сборной вновь предстоит сыграть с Северной Македонией. Эта встреча состоится в Скопье. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинской сборной вновь предстоит сыграть с Северной Македонией. Эта встреча состоится в Скопье.

© photo: Sputnik / Stringer

В следующий квалификационный раунд ЧМ-2023 выходят по три лучшие сборные из каждой группы.

В следующий квалификационный раунд ЧМ-2023 выходят по три лучшие сборные из каждой группы. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

В следующий квалификационный раунд ЧМ-2023 выходят по три лучшие сборные из каждой группы.

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