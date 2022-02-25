https://sputnik-georgia.ru/20220225/stal-izvesten-luchshiy-vozrast-dlya-rozhdeniya-rebenka-264796314.html

Стал известен лучший возраст для рождения ребенка

Стал известен лучший возраст для рождения ребенка

При этом врачи подчеркивают: если вы захотите рожать ребенка и позже, все вполне осуществимо 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T19:57+0400

2022-02-25T19:57+0400

2022-02-25T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Наиболее оптимальный возраст женщины для рождения ребенка – 24-25 лет, заявили ученые из Университета Сеула в Южной Корее. Об их исследовании пишет журнал Maturitas.Специалисты проанализировали данные четырех тысяч рожениц разного возраста. Выяснилось, что в раннем возрасте может возрасти угроза развития психологических и физических недугов. А вот рождение детей в более позднем возрасте связывают с серьезным испытанием для здоровья матери, предупредили специалисты.Между тем максимальному риску подвергались самые молодые и самые возрастные мамы.К слову, врачи не раз заявляли о том, что за последние десятилетия возраст женщин, которые рожают первенца, вырос. К примеру, если раньше наблюдалось больше рожениц до 25 лет, то сегодня много женщин, которые намного старше.Наконец, самый подходящий возраст рожать первенца — это от 20 до 35 лет. Хотя врачи подчеркивают, если вы захотите рожать ребенка и позже, все вполне осуществимо.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беременность, новости, наука, общество, здоровье