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У экс-канцлера Германии украли кошелек в магазине

У экс-канцлера Германии украли кошелек в магазине

Меркель даже во времена канцлерства сама ходила в магазин за продуктами 25.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель обокрали, когда она совершала покупки в одном из супермаркетов Берлина.Как пишет Bild, полиция подтвердила, что в четверг в одном из супермаркетов "у 67-летней женщины" около 11.40 (13.40 мск) украли кошелек. Полиция не назвала имени пострадавшей, поскольку это запрещено немецким законодательством.В четверг Меркель отправилась в супермаркет на Морзештрассе в Берлине. Ее кошелек находился в тележке для покупок. Ни Меркель, ни ее охранник не заметили, как неизвестный украл его оттуда.Экс-канцлер не стала вызывать полицию, а сама отправилась в ближайший полицейский участок и там написала заявление о краже.Меркель, которая в декабре закончила свой шестнадцатилетний срок на посту канцлера, даже во времена канцлерства сама ходила в магазин за продуктами.

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в мире, новости, берлин, ангела меркель