https://sputnik-georgia.ru/20220225/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-treylerov-264792902.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в границе с Россией закрыта для трейлеров

Верхний Ларс сегодня: дорога в границе с Россией закрыта для трейлеров

Причина введения ограничения на участке Гудари-Коби - снег и гололед на дороге 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T16:34+0400

2022-02-25T16:34+0400

2022-02-25T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение большегрузов, сообщат Департамент автомобильных дорог Грузии.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега и гололеда, говорится в сообщении.Для остального вида транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, верхний ларс, дороги, погода