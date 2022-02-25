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Верхний Ларс сегодня: дорога в границе с Россией закрыта для трейлеров
Верхний Ларс сегодня: дорога в границе с Россией закрыта для трейлеров
Причина введения ограничения на участке Гудари-Коби - снег и гололед на дороге 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T16:34+0400
2022-02-25T16:34+0400
2022-02-25T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение большегрузов, сообщат Департамент автомобильных дорог Грузии.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега и гололеда, говорится в сообщении.Для остального вида транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Верхний Ларс сегодня: дорога в границе с Россией закрыта для трейлеров
16:34 25.02.2022 (обновлено: 16:36 25.02.2022) Подписаться на
Причина введения ограничения на участке Гудари-Коби - снег и гололед на дороге
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение большегрузов, сообщат Департамент автомобильных дорог Грузии.
В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега и гололеда, говорится в сообщении
.
Для остального вида транспорта движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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