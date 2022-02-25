https://sputnik-georgia.ru/20220225/vselenskaya-myasopustnaya-subbota-2022-chto-nelzya-delat-primety-264785439.html

Вселенская мясопустная суббота 2022: что нельзя делать, приметы

Вселенская мясопустная суббота 2022: что нельзя делать, приметы

Вселенская мясопустная родительская суббота в 2022 выпадает на 26 февраля – в этот день православная церковь поминает всех усопших от прародителя человеческого... 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T13:47+0400

2022-02-25T13:47+0400

2022-02-25T13:53+0400

справки

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У Мясопустной родительской субботы постоянной даты в церковном календаре нет – вселенский поминальный день отмечают за неделю до начала Великого поста – в 2022-м самый продолжительный и строгий пост начнется с 7 марта.В храмах в мясопустную родительскую субботу проводят вселенские панихиды — читают молитвы об отпущении грехов и даровании вечной жизни.Мясопустная субботаВселенскую родительскую субботу называют "мясопустной", потому что "Мясопустной неделей" именуют воскресение, следующее за ней. В этот день в последний раз перед Великим постом разрешена мясная пища.Мясопустная – первая родительская суббота в году, когда в православных храмах особо поминают умерших христиан. Всего в церковном календаре семь родительских суббот - все, кроме одной (9 мая — Поминовение усопших воинов), имеют переходящую дату.В Вселенскую мясопустную субботу молятся особенно за тех, кого безвременная смерть настигла в чужой стране, в горах, в море, в сражении, во время стихийных бедствий, от голода или инфекционных болезней, кто не успел перед смертью покаяться, и над кем погребального обряда не совершали.Совершать общее, вселенское поминание Церковь установила на основе апостольского учения, чтобы никто ее молитв не лишился после смерти.Что можно и нельзя делатьВ родительскую субботу, 26 февраля, как и в другие, нельзя делать по дому тяжелую работу. В эту субботу, помолившись за умерших, можно организовать семейный поминальный обед.Во Вселенскую родительскую субботу можно сходить на могилки усопших, зажечь свечи и помолиться за них, но нельзя оставлять там алкоголь и сигареты. Уходя с кладбища нельзя говорить усопшему "до свиданья" – это плохая примета, означающая, что в ближайшее время живой сам может отправиться к покойнику.В родительскую субботу нельзя на кладбище поднимать с земли оброненную вещь.Также в родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.В родительскую субботу нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. Во Вселенскую родительскую субботу нельзя ссориться, ругаться, обижать окружающих, сплетничать и злословить.По приметам во Вселенскую родительскую субботу нельзя убирать со стола после ужина и мыть посуду – в старину люди верили, что умершие родственники ночью придут покушать.ПриметыОсновные приметы, сохранившиеся за многие столетия, связаны с погодой, которую предсказывали по природным явлениям, а также по поведению насекомых, птиц и зверей.По приметам, если 26 февраля тепло и тает снег, значит весна будет ранняя и теплая.Если день пасмурный и прохладный – это явная примета, что весна будет долгой и холодной.Если в полдень стоит ясная погода, то ясной она будет и вечером.Синички распелись – значит весна будет ранней, а холодный день 26 февраля – это примета, указывающая, что лето будет жарким и засушливым.По приметам, если во Вселенскую родительскую субботу на деревьях иней, значит меда будет собрано много, ветер – к бурану или метели.Животные чихают – это примета, что погода переменится, а если копыта потеют у лошадей – скоро потеплеет.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки