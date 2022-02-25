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Банку ВТБ Грузия ограничили перечисления в иностранной валюте
Банку ВТБ Грузия ограничили перечисления в иностранной валюте
Нацбанк отмечает, что сделает все, чтобы защитить интересы вкладчиков банка 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T14:18+0400
2022-02-25T14:18+0400
2022-02-25T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Дочерней компании в Грузии российского банка VTB Bank Groop – "Банк ВТБ Грузия" (VTB Bank Georgia) ограничили перечисления в иностранной валюте, говорится в заявлении Национального банка.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".В то же время Нацбанк отмечает, что сделает все, чтобы защитить интересы вкладчиков банка, интересы граждан Грузии и позаботится о финансовой стабильности финансовой системы."Национальный банк в интенсивном непрерывном режиме следит за событиями и готов в случае необходимости защитить интересы вкладчиков банка, используя инструменты, предусмотренные международными стандартами и законодательством", – говорится в заявлении.АО "Банк ВТБ Грузия" продолжает работать в условиях этих ограничений. В случае необходимости в дополнительной ликвидности НБГ готов предоставить банку соответствующие финансовые ресурсы", – сказано в заявлении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, владимир путин, украина, антироссийские санкции, национальный банк грузии
Банку ВТБ Грузия ограничили перечисления в иностранной валюте
14:18 25.02.2022 (обновлено: 14:28 25.02.2022) Подписаться на
Нацбанк отмечает, что сделает все, чтобы защитить интересы вкладчиков банка
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Дочерней компании в Грузии российского банка VTB Bank Groop – "Банк ВТБ Грузия" (VTB Bank Georgia) ограничили перечисления в иностранной валюте, говорится в заявлении Национального банка.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".
"Национальный банк Грузии действует в отношении VTB Bank Georgia, как в отношении финансового института, входящего в VTB Bank Groop c учетом финансовых санкций, введенных США, ЕС, Великобританией и другими государствами. Соответственно, банку ограничены перечисления в долларах, евро, фунтах и другой валюте", – говорится в заявлении.
В то же время Нацбанк отмечает, что сделает все, чтобы защитить интересы вкладчиков банка, интересы граждан Грузии и позаботится о финансовой стабильности финансовой системы.
"Национальный банк в интенсивном непрерывном режиме следит за событиями и готов в случае необходимости защитить интересы вкладчиков банка, используя инструменты, предусмотренные международными стандартами и законодательством", – говорится в заявлении.
АО "Банк ВТБ Грузия" продолжает работать в условиях этих ограничений. В случае необходимости в дополнительной ликвидности НБГ готов предоставить банку соответствующие финансовые ресурсы", – сказано в заявлении.
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