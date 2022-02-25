https://sputnik-georgia.ru/20220225/vtb-bank-v-gruzii-ogranichili-perechisleniya-v-inostrannoy-valyute-264786988.html

Банку ВТБ Грузия ограничили перечисления в иностранной валюте

Банку ВТБ Грузия ограничили перечисления в иностранной валюте

Нацбанк отмечает, что сделает все, чтобы защитить интересы вкладчиков банка 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T14:18+0400

2022-02-25T14:18+0400

2022-02-25T14:28+0400

экономика

новости

грузия

владимир путин

украина

антироссийские санкции

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1c/251590331_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_03112ac72be80f046f25addc8e2ffbc2.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Дочерней компании в Грузии российского банка VTB Bank Groop – "Банк ВТБ Грузия" (VTB Bank Georgia) ограничили перечисления в иностранной валюте, говорится в заявлении Национального банка.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".В то же время Нацбанк отмечает, что сделает все, чтобы защитить интересы вкладчиков банка, интересы граждан Грузии и позаботится о финансовой стабильности финансовой системы."Национальный банк в интенсивном непрерывном режиме следит за событиями и готов в случае необходимости защитить интересы вкладчиков банка, используя инструменты, предусмотренные международными стандартами и законодательством", – говорится в заявлении.АО "Банк ВТБ Грузия" продолжает работать в условиях этих ограничений. В случае необходимости в дополнительной ликвидности НБГ готов предоставить банку соответствующие финансовые ресурсы", – сказано в заявлении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, владимир путин, украина, антироссийские санкции, национальный банк грузии