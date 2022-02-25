https://sputnik-georgia.ru/20220225/zoi-kravits-na-premere-betmena-napomnila-poklonnikam-odri-khepbern-264784451.html
Зои Кравиц на премьере "Бэтмена" напомнила поклонникам Одри Хепберн
Зои Кравиц на премьере "Бэтмена" напомнила поклонникам Одри Хепберн
Все внимание публики и журналистов было приковано к актрисе, исполнившей роль Женщины-кошки
2022-02-25T13:32+0400
2022-02-25T13:32+0400
2022-02-25T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Американская актриса Зои Кравиц произвела фурор на премьере "Бэтмена" – фанаты сравнили звезду с культовой актрисой Одри Хепберн. Новый "Бэтмен" с Робертом Патинсоном и Зои Кравиц – самая обсуждаемая премьера 2022 года. Фильм выйдет на экраны кинотеатров в начале марта, а пока поклонники наслаждаются промо-туром и выходом актеров на красную дорожку. На днях Кравиц и ее коллеги побывали на премьере "Бэтмена" в Лондоне. И все внимание публики было приковано к исполнительнице роли Женщины-кошки. Зои вышла в свет в облегающем платье черного цвета с пикантными вырезами на груди. И сексуальный наряд поразил всех поклонников. Поработали стилисты и над укладкой звезды, после чего Кравиц напомнила фанатам великую актрису Голливуда. Пользователи социальных сетей сравнили образ Зои со стилем Одри Хепберн. И дело не только в укладке, но и в идеальных стрелках. Некоторые подумали, что актриса намеренно скопировала стиль иконы красоты. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зои кравиц, роберт паттинсон, голливуд, шоу-бизнес, зарубежные звезды
Зои Кравиц на премьере "Бэтмена" напомнила поклонникам Одри Хепберн
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Все внимание публики и журналистов было приковано к актрисе, исполнившей роль Женщины-кошки
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Американская актриса Зои Кравиц произвела фурор на премьере "Бэтмена" – фанаты сравнили звезду с культовой актрисой Одри Хепберн.
Новый "Бэтмен" с Робертом Патинсоном и Зои Кравиц – самая обсуждаемая премьера 2022 года. Фильм выйдет на экраны кинотеатров в начале марта, а пока поклонники наслаждаются промо-туром и выходом актеров на красную дорожку.
На днях Кравиц и ее коллеги побывали на премьере "Бэтмена" в Лондоне. И все внимание публики было приковано к исполнительнице роли Женщины-кошки.
Зои вышла в свет в облегающем платье черного цвета с пикантными вырезами на груди. И сексуальный наряд поразил всех поклонников.
Поработали стилисты и над укладкой звезды, после чего Кравиц напомнила фанатам великую актрису Голливуда. Пользователи социальных сетей сравнили образ Зои со стилем Одри Хепберн. И дело не только в укладке, но и в идеальных стрелках. Некоторые подумали, что актриса намеренно скопировала стиль иконы красоты.
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