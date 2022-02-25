https://sputnik-georgia.ru/20220225/zoi-kravits-na-premere-betmena-napomnila-poklonnikam-odri-khepbern-264784451.html

Зои Кравиц на премьере "Бэтмена" напомнила поклонникам Одри Хепберн

Зои Кравиц на премьере "Бэтмена" напомнила поклонникам Одри Хепберн

Все внимание публики и журналистов было приковано к актрисе, исполнившей роль Женщины-кошки

2022-02-25T13:32+0400

2022-02-25T13:32+0400

2022-02-25T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Американская актриса Зои Кравиц произвела фурор на премьере "Бэтмена" – фанаты сравнили звезду с культовой актрисой Одри Хепберн. Новый "Бэтмен" с Робертом Патинсоном и Зои Кравиц – самая обсуждаемая премьера 2022 года. Фильм выйдет на экраны кинотеатров в начале марта, а пока поклонники наслаждаются промо-туром и выходом актеров на красную дорожку. На днях Кравиц и ее коллеги побывали на премьере "Бэтмена" в Лондоне. И все внимание публики было приковано к исполнительнице роли Женщины-кошки. Зои вышла в свет в облегающем платье черного цвета с пикантными вырезами на груди. И сексуальный наряд поразил всех поклонников. Поработали стилисты и над укладкой звезды, после чего Кравиц напомнила фанатам великую актрису Голливуда. Пользователи социальных сетей сравнили образ Зои со стилем Одри Хепберн. И дело не только в укладке, но и в идеальных стрелках. Некоторые подумали, что актриса намеренно скопировала стиль иконы красоты. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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зои кравиц, роберт паттинсон, голливуд, шоу-бизнес, зарубежные звезды