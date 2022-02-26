https://sputnik-georgia.ru/20220226/chislo-bezhentsev-iz-ukrainy-rastet-den-oto-dnya-264814855.html

Число беженцев из Украины растет день ото дня

Число беженцев из Украины растет день ото дня

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину уже покинули более 150 жителей 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T19:20+0400

2022-02-26T19:20+0400

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в мире

обострение ситуации вокруг украины 2022

беженцы

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Жители Украины покидают страну – беженцами стали уже более 150 тысяч человек, сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сообщает РИА Новости.Из Украины в основном люди направляются в Польшу, Венгрию, Молдавию и Румынию.Президент РФ Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022, беженцы, оон