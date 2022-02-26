https://sputnik-georgia.ru/20220226/deystvuyuschiy-chempion-gruzii-po-futbolu-nachal-novyy-sezon-s-krupnoy-pobedy-264811502.html
Действующий чемпион Грузии по футболу начал новый сезон с крупной победы
Действующий чемпион Грузии по футболу начал новый сезон с крупной победы
Батумские динамовцы выиграли у болнисского "Сиони" со счетом 4:0 26.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-26T16:31+0400
2022-02-26T16:31+0400
2022-02-26T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми в первом туре нового сезона на своем поле обыграл "Сиони" (Болниси) 4:0.Первый гол нового сезона на счету Ираклия Бидзинашвили, который открыл счет на 36 минуте.После перерыва динамовцы полностью завладели инициативой и забили три безответных гола. Героем встречи стал Владимир Мамучашвили, оформивший дубль. Еще один мяч на счету Фламариона.Свой матч первого тура сезона 2023 провели и динамовцы Тбилиси. С таким же счетом (4:0) подопечные Кахи Цхададзе на своем поле обыграли "Торпедо" (Кутаиси).Также в первом туре сыграют:"Дила" (Гори) – "Гагра""Локомотив" (Тбилиси) – "Телави""Сабуртало" (Тбилиси) – "Самгурали" (Цхалтубо).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, футбол
Действующий чемпион Грузии по футболу начал новый сезон с крупной победы
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Батумские динамовцы выиграли у болнисского "Сиони" со счетом 4:0
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми в первом туре нового сезона на своем поле обыграл "Сиони" (Болниси) 4:0.
Первый гол нового сезона на счету Ираклия Бидзинашвили, который открыл счет на 36 минуте.
После перерыва динамовцы полностью завладели инициативой и забили три безответных гола. Героем встречи стал Владимир Мамучашвили, оформивший дубль. Еще один мяч на счету Фламариона.
Свой матч первого тура сезона 2023 провели и динамовцы Тбилиси. С таким же счетом (4:0) подопечные Кахи Цхададзе на своем поле обыграли "Торпедо" (Кутаиси).
Также в первом туре сыграют:
"Локомотив" (Тбилиси) – "Телави"
"Сабуртало" (Тбилиси) – "Самгурали" (Цхалтубо).
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