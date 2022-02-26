https://sputnik-georgia.ru/20220226/dva-goda-s-koronavirusom--kak-vse-nachinalos-v-gruzii-i-kakovy-prognozy-264776035.html

Два года с коронавирусом – как все начиналось в Грузии и каковы прогнозы?

Два года с коронавирусом – как все начиналось в Грузии и каковы прогнозы?

"Альфа", "Дельта", "Омикрон" – спустя два года после пандемии коронавируса у мира есть три самых распространенных штамма, множество их подтипов и около десяти... 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T10:04+0400

2022-02-26T10:04+0400

2022-02-26T10:04+0400

шестая волна

грузия

коронавирус covid-19

общество

аналитика

вато сургуладзе

всемирная организация здравоохранения

обзоры

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В Грузии доступны четыре вакцины от коронавируса Pfizer, Sinovac, Sinopharm, однако стране не удается выполнить план вакцинации. Заявленная цель привить до июля 70% населения, пока привито 43,3% граждан.Эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе уверен – Грузии не удастся выполнить этот план.Сургуладзе считает, что прошедшие два года ничему не научили Грузию. Страна потеряла более 16 тысяч граждан из-за коронавируса, что является худшим показателем в Европе."К сожалению, мы так и не научились ничему, – говорит специалист. – Мы не научились управлять ситуацией и системой здравоохранения. Конечно, эпидемия закончится когда-нибудь, но Грузия будет одной из последних стран, которая реально победит эпидемию".Что касается прогнозов, то даже спустя два года после пандемии экспертам сложно что-то говорить и предугадывать, как вирус поведет себя в будущем.Сургуладзе напомнил, что в начале пандемии все надеялись на так называемый популяционный иммунитет, однако вирус оказался более суровым. Практика показала, что переболев коронавирусом, антитела остаются ненадолго и люди заболевают инфекцией в четвертый и даже в пятый раз.Эксперт на данный момент видит выход в ношении масок, вакцинации, а именно – в начале новой кампании усиления процесса вакцинации. По словам Сургуладзе, нужно обязательно усилить систему первичного здравоохранения и сделать все для того, чтобы в Грузии не ставили диагнозы поздно, что позволит спасти жизнь многих людей.Как все начиналось?Ровно два года назад Грузия оказалась перед новой реальностью – в стране был зафиксирован первый случай коронавируса.С тех пор в стране, также как и во всем мире, изменилось все. Люди надеялись, что пандемия продлится год, однако даже спустя столько времени вирус не исчезает и никто не знает, когда решится проблема здравоохранения, которая стала главной темой во всем мире.В канун нового 2020 года мир узнал о появлении в Китае загадочного вируса, который вызывает тяжелую пневмонию. Тогда в Грузии еще никто не верил, что вирус сможет добраться до любой страны и коснется всех на планете. Его воспринимали как локальную инфекцию, вспыхнувшую на территории Китая.Однако, когда 11 марта ВОЗ официально объявила COVID-19 пандемией, в Грузии уже размещали первых инфицированных пациентов в тбилисскую инфекционную больницу. Официально до Грузии коронавирус добрался в феврале. 26 февраля 2020 года власти объявили о первом случае. Это был гражданин Грузии, приехавший из Ирана.Власти Грузии незамедлительно начали закупать быстрые тесты и ПЦР-тесты для тестирования всех лиц, пересекающих границу. С целью выявления очагов распространения инфекции друг за другом на карантин закрывались села и города. В апреле 2020 года было объявлено чрезвычайное положение и "комендантский час", введен "масочный режим".Грузия присоединилась ко всемирной кампании "Останься дома", с целью предотвращения распространения коронавируса, однако остановить вирус не удалось нигде и никому.Несмотря на предпринятые меры, в Грузии новые случаи начали увеличиваться. Образовательные учреждения перешли на онлайн-режим обучения.В марте 2021 года в Грузии впервые появилась вакцина против коронавируса AstraZeneca.После этого трагического случая вакцинация, на которую специалисты возлагали большие надежды, начала проваливаться. Правительство Грузии начало инфокампанию, к которой подключились ведущие специалисты. Они по принципу каждого двора начали информировать население страны о безвредности вакцинации, чтобы постараться хоть как-то спасти этот процесс.В дальнейшем были введены даже "зеленые паспорта". Рестораны, театры, музеи, фитнесс-центры и другие заведения можно было посещать только с "зелеными паспортами". QR-коды получают привитые, переболевшие или с отрицательным тестом. В феврале 2022 года "зеленые паспорта" отменили.Для пенсионеров за прививку от коронавируса была назначено одноразовое денежное поощрение в размере 200 лари.Ближе к новому 2022 году в Грузии вспыхнул новый штамм "омикрон". Он пришелся на шестую волну коронавируса и оказался самым заразным.Откуда взялся вирус?Рынок морепродуктов в Ухане оказался первым местом, где обнаружили коронавирус. Специалисты установили, что вирус мог передаться человеку от летучих мышей. Спустя два года специалистам так не удалось установить первоисточник вируса.Распространенную в соцсети информацию о возможной утечке вируса из лаборатории эксперты ВОЗ считают маловероятной. Однако США не исключают возможность искусственного происхождения коронавируса. Сами китайцы такую возможность категорически отрицают.Когда может завершиться пандемия?11 марта 2022 года мир отметит ровно два года с того дня, когда Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию.Специалисты утверждают, что инфекция не остановится до тех пор, пока в мире не будет глобального иммунитета 80% населения с помощью вакцин или перенесенного заболевания. В ВОЗ призывает все страны вакцинировать 70% населения, чтобы инфекция начала отступать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, коронавирус covid-19, общество, аналитика, вато сургуладзе, всемирная организация здравоохранения, обзоры