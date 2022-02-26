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Кадыров отправляет своих бойцов из Чечни на Украину – видео

Кадыров отправляет своих бойцов из Чечни на Украину – видео

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном более 12 тысяч бойцов выразили готовность выполнить задачи любой сложности, они готовы к... 26.02.2022, Sputnik Грузия

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рамзан кадыров

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Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. "В Грозном состоялись большие сборы, на которых более 12 тысяч бойцов выразили полную готовность выполнить задачи любой сложности по приказу Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента РФ Владимира Путина", – написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте", сообщает РИА Новости.Как заявил ранее президент РФ, вся ответственность за кровопролитие будет на совести действующих властей Украины. Путин призвал украинских военных не выполнять "преступных приказов", сложить оружие и идти домой.

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Тысячи бойцов силовых структур собрались на площади в Грозном - видео Тысячи бойцов силовых структур собрались на площади в Грозном - видео 2022-02-26T10:51+0400 true PT0M44S

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, чечня, грозный, рамзан кадыров, видео