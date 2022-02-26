https://sputnik-georgia.ru/20220226/kiev-otkazalsya-ot-peregovorov-moskva-vozobnovila-spetsoperatsiyu---peskov-264816007.html

Киев отказался от переговоров, Москва возобновила спецоперацию - Песков

Киев отказался от переговоров, Москва возобновила спецоперацию - Песков

Приказ о приостановлении операции на Украине президент РФ отдал накануне 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T20:37+0400

2022-02-26T20:37+0400

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россия

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Продвижение российских войск на Украине возобновилось после того, как Киев отказался от переговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.По его словам, президент России Владимир Путин накануне приказал приостановить операцию армии по демилитаризации на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось. Советник главы офиса президента Украины заявил, что Киев не устроили условия.Президент РФ Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, обострение ситуации вокруг украины 2022