https://sputnik-georgia.ru/20220226/kiev-otkazalsya-ot-peregovorov-moskva-vozobnovila-spetsoperatsiyu---peskov-264816007.html
Киев отказался от переговоров, Москва возобновила спецоперацию - Песков
Киев отказался от переговоров, Москва возобновила спецоперацию - Песков
Приказ о приостановлении операции на Украине президент РФ отдал накануне 26.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-26T20:37+0400
2022-02-26T20:37+0400
2022-02-26T20:38+0400
россия
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Продвижение российских войск на Украине возобновилось после того, как Киев отказался от переговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.По его словам, президент России Владимир Путин накануне приказал приостановить операцию армии по демилитаризации на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось. Советник главы офиса президента Украины заявил, что Киев не устроили условия.Президент РФ Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
Киев отказался от переговоров, Москва возобновила спецоперацию - Песков
20:37 26.02.2022 (обновлено: 20:38 26.02.2022) Подписаться на
Приказ о приостановлении операции на Украине президент РФ отдал накануне
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik.
Продвижение российских войск на Украине возобновилось после того, как Киев отказался от переговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости
.
По его словам, президент России Владимир Путин накануне приказал приостановить операцию армии по демилитаризации на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось.
"Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", — сказал он журналистам.
Советник главы офиса президента Украины заявил, что Киев не устроили условия.
Президент РФ Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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