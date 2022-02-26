https://sputnik-georgia.ru/20220226/obnazhenka-v-eyforii-aktrisy-rasskazali-o-nelovkosti-na-semkakh--264686449.html

Обнаженка в "Эйфории": актрисы рассказали о неловкости на съемках

Обнаженка в "Эйфории": актрисы рассказали о неловкости на съемках

"Эйфорию" постоянно ругают за излишнюю обнаженку, и вот, оказывается, что думают по этому поводу актрисы

2022-02-26T13:14+0400

2022-02-26T13:14+0400

2022-02-26T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Несколько актрис популярного сериала "Эйфория" рассказали, что чувствовали неловкость из-за некоторых обнаженных сцен.Актриса Минка Келли, сыгравшая роль женщины, на которую работала Мэдди, сказала в интервью Vanity Fair, что изначально сцена в гардеробной должна была быть откровеннее.По сюжету, героиня Мэдди помогает расстегнуть платье хозяйке дома. И если в сериале на этом месте ничего не произошло, то изначально платье женщины должно было упасть на пол. Однако Минка посчитала это лишним, и попросила сценариста и режиссера Сэма Левинсона этот момент убрать.До этого актриса Сидни Суини, исполнившая роль Кэсси, рассказала Washington Post, что она также обсудила с Левинсоном излишнюю наготу своей героини в некоторых сценах."Я говорила Сэму, что Кэсси необязательно быть голой в той или иной сцене, и что мне было бы некомфортно. Потому что все просто смотрели бы на мою грудь и не воспринимали происходящее серьезно", – посчитала Суини. В этом случае Левинсон также не стал возражать и учел желание актрисы.По нраву не пришлась одна из сцен и актрисе Марте Келли, героиня которой в одном из момент укладывает Ру в ванну, чтобы вколоть ей морфин."В сценарии все было еще более жутко, потому что Лори должна была помочь Ру раздеться, и от этой сцены отдавало педофилией. Я сразу же решила, что не могу этого сделать. Мало кому захочется играть персонажа, способного ранить ребенка", – сказала она.Актриса рассказала о своих переживаниях Левинсону, и он также согласился внести изменения в сценарий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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сериал "эйфория", шоу-бизнес, зарубежные звезды