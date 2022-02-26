https://sputnik-georgia.ru/20220226/ochen-blizki-chto-govoryat-o-vossoedinenii-bredli-kupera-i-iriny-sheyk-264677842.html

"Очень близки": что говорят о "воссоединении" Брэдли Купера и Ирины Шейк?

"Очень близки": что говорят о "воссоединении" Брэдли Купера и Ирины Шейк?

Одна из самых красивых пар Голливуда вновь в центре внимания шоу-бизнеса и прессы

2022-02-26T10:21+0400

2022-02-26T10:21+0400

2022-02-26T10:21+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

брэдли купер

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. В Сети активно обсуждают слухи о воссоединении актера Брэдли Купера и модели Ирины Шейк.На протяжении уже нескольких месяцев поклонники пары Купер-Шейк грезят о возможном воссоединении бывших влюбленных. Подогревают интерес и слухи, согласно которым Брэдли и Ирина отметили вместе День святого Валентина. Однако звезды провели день не одни, а со своей общей дочерью Леей.Недавно Шейк также была замечена на прогулке с девочкой, тогда они направлялись к дому Купера. Несмотря на это, говорить об отношениях точно нельзя, ведь звездные родители всегда хорошо общались после расставания.Но это не все: источник издания Hollywood Life сообщил, что Ирина и Брэдли хотят возобновить свой роман. Об этом, по словам инсайдера, звезды объявят на вечеринке "Оскара-2022", куда Купер приедет вместе с Шейк.Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались в 2019 году после четырех лет отношений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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брэдли купер, ирина шейк, шоу-бизнес, зарубежные звезды