https://sputnik-georgia.ru/20220226/rossiya-uvelichivaet-chislo-reysov-s-16-stranami-264804652.html

Россия увеличивает число рейсов с 16 странами

Россия увеличивает число рейсов с 16 странами

Число авиарейсов увеличивается с такими странами, как Армения, Азербайджан, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия... 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T11:38+0400

2022-02-26T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Авиарейсы из России с 14 марта увеличиваются с 16 странами, среди них и с Арменией, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.В частности, число рейсов в Армению по маршруту Москва-Ереван увеличивается с шести до 14 рейсов в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в направлении Армении будут осуществляться от 1 до 2 рейсов в неделю на каждом маршруте.Речь идет об увеличении числа авиарейсов с такими странами, как Армения, Азербайджан, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд и Узбекистан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, армения, авиасообщение