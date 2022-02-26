https://sputnik-georgia.ru/20220226/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-264807915.html
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
На дорогу Батуми-Ахалцихе сошел оползень, начата расчистка поврежденного участка 26.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-26T13:39+0400
2022-02-26T13:39+0400
2022-02-26T13:39+0400
грузия
новости
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23931/43/239314354_0:238:1280:958_1920x0_80_0_0_fa49dfc3255233d36120befcf92f78f8.jpg
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Оползень сошел на дороге внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе у села Беглети, сообщает Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.По информации ведомства, на данный момент на 92 километре указанной дороги запрещено движение всех видов автотранспорта.На месте мобилизована спецтехника, которая расчищает дорогу в интенсивном режиме, чтобы движение автотранспортных средств восстановилось в кратчайшие сроки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23931/43/239314354_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a8e876673f34320f2b9e42dd8f913bae.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, дороги
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Подписаться на
На дорогу Батуми-Ахалцихе сошел оползень, начата расчистка поврежденного участка
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Оползень сошел на дороге внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе у села Беглети, сообщает Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
По информации
ведомства, на данный момент на 92 километре указанной дороги запрещено движение всех видов автотранспорта.
На месте мобилизована спецтехника, которая расчищает дорогу в интенсивном режиме, чтобы движение автотранспортных средств восстановилось в кратчайшие сроки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.