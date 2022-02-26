https://sputnik-georgia.ru/20220226/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-264807915.html

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

На дорогу Батуми-Ахалцихе сошел оползень, начата расчистка поврежденного участка 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T13:39+0400

2022-02-26T13:39+0400

2022-02-26T13:39+0400

грузия

новости

дороги

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Оползень сошел на дороге внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе у села Беглети, сообщает Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.По информации ведомства, на данный момент на 92 километре указанной дороги запрещено движение всех видов автотранспорта.На месте мобилизована спецтехника, которая расчищает дорогу в интенсивном режиме, чтобы движение автотранспортных средств восстановилось в кратчайшие сроки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, дороги