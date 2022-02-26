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https://sputnik-georgia.ru/20220226/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-264807915.html
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
На дорогу Батуми-Ахалцихе сошел оползень, начата расчистка поврежденного участка 26.02.2022, Sputnik Грузия
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грузия
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Оползень сошел на дороге внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе у села Беглети, сообщает Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.По информации ведомства, на данный момент на 92 километре указанной дороги запрещено движение всех видов автотранспорта.На месте мобилизована спецтехника, которая расчищает дорогу в интенсивном режиме, чтобы движение автотранспортных средств восстановилось в кратчайшие сроки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, дороги

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

13:39 26.02.2022
© Facebook / Roads Department of GeorgiaСпецмашина расчищает дорогу от оползня на дороге
Спецмашина расчищает дорогу от оползня на дороге - Sputnik Грузия, 1920, 26.02.2022
© Facebook / Roads Department of Georgia
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На дорогу Батуми-Ахалцихе сошел оползень, начата расчистка поврежденного участка
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Оползень сошел на дороге внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе у села Беглети, сообщает Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
По информации ведомства, на данный момент на 92 километре указанной дороги запрещено движение всех видов автотранспорта.
На месте мобилизована спецтехника, которая расчищает дорогу в интенсивном режиме, чтобы движение автотранспортных средств восстановилось в кратчайшие сроки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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