https://sputnik-georgia.ru/20220226/v-moldove-zablokirovali-sayty-sputnik--264807194.html

В Молдове заблокировали сайты Sputnik

В Молдове заблокировали сайты Sputnik

Сайты Sputnik Moldova заблокированы с 26 февраля, а радиовещание должно быть прекращено с 7 марта 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T12:48+0400

2022-02-26T12:48+0400

2022-02-26T13:01+0400

в мире

новости в фотографиях

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249109724_0:0:2583:1453_1920x0_80_0_0_4638626873ce8173c48a24aa279e4dfa.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Акт цензуры и нарушение свободы слова, так оценили в Sputnik блокировку сайтов Sputnik Moldova и прекращение вещания радио властями Молдовы, сообщает РИА Новости.Редакция Sputnik Молдова ранее сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания – с 7 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости в фотографиях, молдова