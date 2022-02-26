https://sputnik-georgia.ru/20220226/v-moldove-zablokirovali-sayty-sputnik--264807194.html
В Молдове заблокировали сайты Sputnik
В Молдове заблокировали сайты Sputnik
Сайты Sputnik Moldova заблокированы с 26 февраля, а радиовещание должно быть прекращено с 7 марта 26.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-26T12:48+0400
2022-02-26T12:48+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Акт цензуры и нарушение свободы слова, так оценили в Sputnik блокировку сайтов Sputnik Moldova и прекращение вещания радио властями Молдовы, сообщает РИА Новости.Редакция Sputnik Молдова ранее сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания – с 7 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости в фотографиях, молдова
В Молдове заблокировали сайты Sputnik
12:48 26.02.2022 (обновлено: 13:01 26.02.2022) Подписаться на
Сайты Sputnik Moldova заблокированы с 26 февраля, а радиовещание должно быть прекращено с 7 марта
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik.
Акт цензуры и нарушение свободы слова, так оценили в Sputnik блокировку сайтов Sputnik Moldova и прекращение вещания радио властями Молдовы, сообщает РИА Новости
.
"Блокировка сайтов Sputnik Moldova и прекращение вещания радио Sputnik – это акт цензуры и вопиющее нарушение ценностей свободы слова со стороны властей Молдовы", – заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.
Редакция Sputnik Молдова ранее сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания – с 7 марта.
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