https://sputnik-georgia.ru/20220226/v-sevastopol-s-ostrova-zmeinyy-dostavili-sdavshikhsya-v-plen-voennykh---video-264811880.html

В Севастополь с острова Змеиный доставили сдавшихся в плен военных – видео

В Севастополь с острова Змеиный доставили сдавшихся в плен военных – видео

Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил представитель командующего ЧФ. Как это происходило –... 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T16:01+0400

2022-02-26T16:01+0400

2022-02-26T16:09+0400

видео

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обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

крым

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По словам представителя ЧФ, моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для них проработали безопасный коридор для выхода из района проведения операции.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденная мера. "Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи", – заявил Путин.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Кадры сдавшихся украинских военных c острова Змеиный - видео Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил заместитель командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников. "Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям", — сказал журналистам Ясников. 2022-02-26T16:01+0400 true PT0M56S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, крым, видео