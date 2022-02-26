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В Севастополь с острова Змеиный доставили сдавшихся в плен военных – видео
В Севастополь с острова Змеиный доставили сдавшихся в плен военных – видео
Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил представитель командующего ЧФ. Как это происходило –... 26.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-26T16:01+0400
2022-02-26T16:01+0400
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По словам представителя ЧФ, моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для них проработали безопасный коридор для выхода из района проведения операции.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденная мера. "Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи", – заявил Путин.
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Кадры сдавшихся украинских военных c острова Змеиный - видео
Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил заместитель командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников. "Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям", — сказал журналистам Ясников.
2022-02-26T16:01+0400
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В Севастополь с острова Змеиный доставили сдавшихся в плен военных – видео
16:01 26.02.2022 (обновлено: 16:09 26.02.2022) Подписаться на
Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил представитель командующего ЧФ. Как это происходило – смотрите в видео
По словам представителя ЧФ, моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для них проработали безопасный коридор для выхода из района проведения операции.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденная мера. "Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи", – заявил Путин.