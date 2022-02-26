https://sputnik-georgia.ru/20220226/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-otkryta-dlya-treylerov-264809096.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для трейлеров

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для трейлеров

Движение на участке Гудаури-Коби было закрыто для большегрузов накануне вечером из-за резкого ухудшения погоды 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T13:46+0400

2022-02-26T13:46+0400

2022-02-26T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к российско-грузинской границе, восстановлено для грузовых автомобилей, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.По информации ведомства, на участке Гудаури-Коби дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс велись интенсивные работы по расчистке дороги от снега. Это позволило восстановить движение для большегрузов.По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели.Движение машин с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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