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ВГТРК и "Первый" объявили о выходе из Европейского Вещательного Союза

ВГТРК и "Первый" объявили о выходе из Европейского Вещательного Союза

Первый канал, ВГТРК и Радио дом Останкино сделали ответный шаг на отстранение России от участия в "Евровидении-2022" 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T18:45+0400

2022-02-26T18:45+0400

2022-02-26T18:45+0400

россия

евровидение

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Первый канал, ВГТРК и Радио дом Останкино объявляют о выходе из Европейского Вещательного Союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022".В совместном комментарии вещателей данный факт расценивается "как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус".В 2016 году победу одержала песня "1944", являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь ("Я научу тебя"), сославшись как раз на политику. "Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина "политика" организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно. Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит".К сожалению, ЕВС превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше заявляют представители Первый канал, ВГТРК и Радио дом Останкино .Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, евровидение