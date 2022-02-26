https://sputnik-georgia.ru/20220226/vsu-razmeschayut-grady-v-zhilykh-kvartalakh-kharkova---video-264806593.html
ВСУ размещают "Грады" в жилых кварталах Харькова – видео
ВСУ размещают "Грады" в жилых кварталах Харькова – видео
В Сети появилось видео очевидца, который снял украинские системы залпового огня "Град" и военную технику в одном из жилых районов Харькова. "Грады" при этом... 26.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-26T11:38+0400
2022-02-26T11:38+0400
2022-02-26T11:40+0400
видео
мультимедиа
украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
конфликты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264806561_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_565cc50e407a929cb91bfc38c56d2ccc.jpg
Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В тот же день начался ввод российских войск на украинскую территорию. Как заявил президент РФ, вся ответственность за кровопролитие будет на совести действующих властей Украины. Путин призвал украинских военных не выполнять "преступных приказов", сложить оружие и идти домой.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264806561_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_d985541a2efddd6058ee860b34a5bba2.jpg
ВСУ размещают "Грады" в жилых кварталах Харькова - видео
ВСУ размещают "Грады" в жилых кварталах Харькова - видео
2022-02-26T11:38+0400
true
PT1M26S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, конфликты, видео
ВСУ размещают "Грады" в жилых кварталах Харькова – видео
11:38 26.02.2022 (обновлено: 11:40 26.02.2022) Подписаться на
В Сети появилось видео очевидца, который снял украинские системы залпового огня "Град" и военную технику в одном из жилых районов Харькова. "Грады" при этом стоят по центру на одной из улиц города
Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В тот же день начался ввод российских войск на украинскую территорию. Как заявил президент РФ, вся ответственность за кровопролитие будет на совести действующих властей Украины. Путин призвал украинских военных не выполнять "преступных приказов", сложить оружие и идти домой.