https://sputnik-georgia.ru/20220226/vsu-razmeschayut-grady-v-zhilykh-kvartalakh-kharkova---video-264806593.html

ВСУ размещают "Грады" в жилых кварталах Харькова – видео

ВСУ размещают "Грады" в жилых кварталах Харькова – видео

В Сети появилось видео очевидца, который снял украинские системы залпового огня "Град" и военную технику в одном из жилых районов Харькова. "Грады" при этом... 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T11:38+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

конфликты

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Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В тот же день начался ввод российских войск на украинскую территорию. Как заявил президент РФ, вся ответственность за кровопролитие будет на совести действующих властей Украины. Путин призвал украинских военных не выполнять "преступных приказов", сложить оружие и идти домой.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, конфликты, видео