https://sputnik-georgia.ru/20220227/100-uzhasnykh-svidaniy-miss-britanii-razocharovalas-v-lyubvi--264821896.html

100 ужасных свиданий: "Мисс Британии" разочаровалась в любви

100 ужасных свиданий: "Мисс Британии" разочаровалась в любви

32-летняя модель рассказала о самых худших романтических встречах с потенциальными партнерами

2022-02-27T14:29+0400

2022-02-27T14:29+0400

2022-02-27T14:29+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

шоу-бизнес

зарубежные звезды

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260465559_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_e754006269801cae9d3b2bcbae38a5d7.jpg

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. "Мисс Британии" Эйприл Банбери удивила всех поклонников своей красоты: девушка призналась, что разочаровалась в любви. 32-летняя Банбери получила титул "Мисс Британии" в 2020-м году. Недавно королева красоты решилась на честное интервью о личном и рассказала, почему до сих пор одинока. По словам "Мисс Британии" она не может встретить свою настоящую любовь и даже попытала счастье в приложениях для знакомств. А все потому, что в реальной жизни мужчины боятся подходить к ней. "Я сходила на 100 ужасных свиданий. С меня хватит", - рассказала модель журналистам Fabulous. Также Эйприл вспомнила, что один из ее поклонников практически половину свидания рассказывал ей про свою экс-девушку, а другой пытался склонить к интиму на первой же встрече. Но самым запоминающемся, в плохом смысле, свиданием стала встреча, на которую кавалер пришел с толпой друзей, которым рассказал о встрече с самой "Мисс Британия". Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

шоу-бизнес, зарубежные звезды, великобритания