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Число беженцев с Украины в ЕС может превысить семь миллионов - прогноз еврокомиссара
Число беженцев с Украины в ЕС может превысить семь миллионов - прогноз еврокомиссара
Подавляющая часть приехавших имеет биометрические паспорта, поэтому они могут оставаться в Евросоюзе без виз до 90 дней 27.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-27T23:39+0400
2022-02-27T23:39+0400
2022-02-27T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Еврокомиссия не исключает, что число перемещённых жителей Украины может быть более 7 миллионов человек, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.Как ранее информировала Еврокомиссия, в Евросоюз въехало около 300 тысяч жителей Украины, лишь очень малая часть из них подала запросы об убежище или международной защите.Подавляющая часть приехавших имеет биометрические паспорта, поэтому они могут оставаться в Евросоюзе без виз до 90 дней. Большинство из них приняли родственники, уточнила еврокомиссар Илва Йоханссон на той же пресс-конференции. Она отметила, что ЕС должен быть готов к более серьёзному "наплыву людей, который хотят приехать и которые должны приветствоваться Евросоюзом".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины 2022
Число беженцев с Украины в ЕС может превысить семь миллионов - прогноз еврокомиссара
23:39 27.02.2022 (обновлено: 23:57 27.02.2022) Подписаться на
Подавляющая часть приехавших имеет биометрические паспорта, поэтому они могут оставаться в Евросоюзе без виз до 90 дней
ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Еврокомиссия не исключает, что число перемещённых жителей Украины может быть более 7 миллионов человек, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
"В настоящее время ожидаемое количество перемещенных украинцев составляет более 7 миллионов человек", - сказал Ленарчич на пресс-конференции.
Как ранее информировала Еврокомиссия, в Евросоюз въехало около 300 тысяч жителей Украины, лишь очень малая часть из них подала запросы об убежище или международной защите.
Подавляющая часть приехавших имеет биометрические паспорта, поэтому они могут оставаться в Евросоюзе без виз до 90 дней. Большинство из них приняли родственники, уточнила еврокомиссар Илва Йоханссон на той же пресс-конференции. Она отметила, что ЕС должен быть готов к более серьёзному "наплыву людей, который хотят приехать и которые должны приветствоваться Евросоюзом".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.