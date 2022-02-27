https://sputnik-georgia.ru/20220227/covid-statistika-samoe-glavnoe-o-koronaviruse-v-gruzii-na-27-fevralya-264823359.html

COVID-статистика: самое главное о коронавирусе в Грузии на 27 февраля

COVID-статистика: самое главное о коронавирусе в Грузии на 27 февраля

На сегодня в Грузии 95 522 активных случая, состояние 1 066 пациентов оценивается как тяжелое, к аппаратам ИВЛ подключены 282 человека 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T15:09+0400

2022-02-27T15:09+0400

2022-02-27T15:27+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Из 4 835 новых случаев коронавируса, выявленных в стране, наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Тбилиси – 2 146, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ситуация по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 26 252 теста на коронавирус: 12 913 – на антиген и 13 339 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 603 007 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 13 840 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 1 491 321 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 41 пациент, а с начала пандемии – 16 138.На сегодня в Грузии 95 522 активных случая. Состояние 1 066 пациентов оценивается как тяжелое, к аппаратам ИВЛ подключены 282 человека. На дому курс лечения проходят 90 433 инфицированных.Показатель положительности по данным на 26 февраля составляет 18,42%, за две недели – 22,64%, за семь дней – 26,68%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19