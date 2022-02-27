https://sputnik-georgia.ru/20220227/dengi-iz-elektrichestva-kak-v-minske-maynyat-milliony---video-264823202.html

Деньги из электричества: как в Минске "майнят миллионы" - видео

Деньги из электричества: как в Минске "майнят миллионы" - видео

А Вы знаете как выглядит криптоферма? А белорусская криптоферма? Sputnik съездил в отель для майнинговых ферм и узнал, сколько стоит его содержание. Смотрите в... 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T15:25+0400

2022-02-27T15:25+0400

2022-02-27T15:25+0400

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Отель для майнинговых ферм находится в свободной экономической зоне "Минск" на улице Инженерной, сообщает Sputnik БеларусьДата-центр площадью 1600 квадратных метров введен в строй в ноябре 2021 года. Мощность электросети составляет 1,5 мВт/ч – более 1300 установок. В помещении созданы необходимые условия для работы устройств – соответствующие температурный режим и система вентиляции. За процессом следят с помощью видеокамер, а контролирует работу установок автоматика. Все криптофермы пронумерованы в соответствии с алгоритмом их работы. По примерным расчетам, ежедневное обслуживание такого дата-центра обходится в 2000 долларов.

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