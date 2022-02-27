https://sputnik-georgia.ru/20220227/deputat-gosdumy-sravnil-sanktsii-zapada-s-vorovstvom-264826363.html

Депутат Госдумы сравнил санкции Запада с воровством

Депутат Госдумы сравнил санкции Запада с воровством

Банк России подчеркнул, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T19:46+0400

2022-02-27T19:46+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Санкции, которые Запад грозит наложить на международные резервы России, фактически будут воровством чужого имущества, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозят активы Центробанка России. А представитель американской администрации сказал, что США и их союзники планируют ввести против ЦБ РФ такие меры, которые не позволят ему использовать имеющиеся в его распоряжении резервы для поддержки рубля, чтобы компенсировать санкции."Мы неотъемлемая часть мировой экономики. И естественно, так сказать, это фактически перерезание артерий финансовых. И, очевидно, это болезненно для экономического организма", - добавил депутат.В воскресенье Банк России выпустил заявление, в котором, в частности, подчеркнул, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.

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россия, новости, экономика, политика, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022