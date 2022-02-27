https://sputnik-georgia.ru/20220227/erdogan-predlozhil--provesti-peregovory-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-v-turtsii-264822476.html
Эрдоган предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Турции
Эрдоган предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Турции
Анкара сделала все возможное на дипломатическом уровне, чтобы предотвратить нынешнюю ситуацию, заявил представитель администрации президента Турции 27.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-27T13:07+0400
2022-02-27T13:07+0400
2022-02-27T13:44+0400
в мире
новости
политика
россия
украина
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261516854_0:179:2889:1805_1920x0_80_0_0_f9ebb75572137f588833d8f7d0c0bbe0.jpg
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной. Об этом сообщил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.Как отметил турецкий чиновник, Анкара "сделала все возможное на дипломатическом уровне, чтобы предотвратить нынешнюю ситуацию".По его словам, призывы Турции реформировать систему ООН были проигнорированы и теперь все увидели ужасные последствия этого.С точки зрения Алтуна, этой войны можно было бы избежать, если бы призывы Анкары были услышаны.Как заметил представитель администрации Эрдогана, существует много предположений и комментариев по поводу политики Турции."Дипломатические шаги Турции и ее координация со своими союзниками всегда нацелены на быстрое и мирное разрешение конфликта. Пусть никто не сомневается в этом. Турция верит в конструктивную и созидательную силу дипломатии и старается максимально использовать все дипломатические возможности в каждом кризисе", - сказал Алтун.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.
украина
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261516854_15:174:2514:2048_1920x0_80_0_0_a6901d34b6d115d3edf92e47b42993b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, россия, украина, турция
Эрдоган предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Турции
13:07 27.02.2022 (обновлено: 13:44 27.02.2022) Подписаться на
Анкара сделала все возможное на дипломатическом уровне, чтобы предотвратить нынешнюю ситуацию, заявил представитель администрации президента Турции
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной. Об этом сообщил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"Мы являемся свидетелями очередной войны в нашем регионе. Президент Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у нас прочные отношения с обеими странами", - заявил Алтун в Twitter
.
Как отметил турецкий чиновник, Анкара "сделала все возможное на дипломатическом уровне, чтобы предотвратить нынешнюю ситуацию".
По его словам, призывы Турции реформировать систему ООН были проигнорированы и теперь все увидели ужасные последствия этого.
С точки зрения Алтуна, этой войны можно было бы избежать, если бы призывы Анкары были услышаны.
"Мы неоднократно призывали к дипломатическому решению, но теперь война стоит перед нами как реальность. Отсутствие единства международного сообщества по ряду региональных и глобальных вопросов было серьезной проблемой, это же было и во время российско-украинского кризиса", - отметил Алтун.
Как заметил представитель администрации Эрдогана, существует много предположений и комментариев по поводу политики Турции.
"Дипломатические шаги Турции и ее координация со своими союзниками всегда нацелены на быстрое и мирное разрешение конфликта. Пусть никто не сомневается в этом. Турция верит в конструктивную и созидательную силу дипломатии и старается максимально использовать все дипломатические возможности в каждом кризисе", - сказал Алтун.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.