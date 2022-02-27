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Эрдоган предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Турции

Эрдоган предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Турции

Анкара сделала все возможное на дипломатическом уровне, чтобы предотвратить нынешнюю ситуацию, заявил представитель администрации президента Турции 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T13:07+0400

2022-02-27T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной. Об этом сообщил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.Как отметил турецкий чиновник, Анкара "сделала все возможное на дипломатическом уровне, чтобы предотвратить нынешнюю ситуацию".По его словам, призывы Турции реформировать систему ООН были проигнорированы и теперь все увидели ужасные последствия этого.С точки зрения Алтуна, этой войны можно было бы избежать, если бы призывы Анкары были услышаны.Как заметил представитель администрации Эрдогана, существует много предположений и комментариев по поводу политики Турции."Дипломатические шаги Турции и ее координация со своими союзниками всегда нацелены на быстрое и мирное разрешение конфликта. Пусть никто не сомневается в этом. Турция верит в конструктивную и созидательную силу дипломатии и старается максимально использовать все дипломатические возможности в каждом кризисе", - сказал Алтун.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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