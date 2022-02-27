https://sputnik-georgia.ru/20220227/goroskop-na-segodnya-28-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264814336.html

Гороскоп на сегодня 28 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 28 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 28 февраля, рассказывает, кто из знаков зодиака сможет начать новое дело, сделать карьеру и улучшить свое финансовое... 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T09:36+0400

2022-02-27T09:36+0400

2022-02-27T09:36+0400

грузия

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвны 28 февраля получат шанс сделать невозможное – их служебное положение достаточно прочное и возможен определенный карьерный рост. По гороскопу, представителям знака зодиака сегодня не следует афишировать личную жизнь на работе - это может начальству не понравиться. Семейным Овнам желательно провести вечер в кругу семьи и друзей, одиноких - ждет романтический вечер.ТелецТельцам 28 февраля желательно не искать новых путей для расширения сферы деятельности и не начинать новых проектов. Торговые операции также не принесут представителям знака зодиака ожидаемого результата. По гороскопу, сдержанность и терпение помогут Тельцам избежать конфликтов с коллегами и скандала со второй половинкой. Одиноким вечер лучше провести с друзьями.БлизнецыБлизнецам не стоит 28 февраля проявлять активность в профессиональной деятельности и заниматься новыми проектами - лучше закончить ранее начатые дела. Осторожность и внимательность сегодня необходимы представителям знака зодиака в выполнении любого дела. По гороскопу, Близнецы могут рассчитывать сегодня на успех в любовных делах – одинокие найдут себе спутника жизни.РакРакам 28 февраля нестандартный подход к делу и новизна мышления помогут расширить сферу деятельности и найти решение старой проблемы. Самочувствие представителей знака зодиака сегодня далеко не идеально – по гороскопу им не следует переутомляться и взваливать на себя слишком большую ответственность. Раку желательно вечер провести в кругу семьи и друзей и пораньше лечь спать.ЛевЛьвы 28 февраля должны решить ранее взятые обязательства и быть особенно внимательными при подписании договоров и финансовых документов. По гороскопу, представители знака зодиака смогут улучшить семейный бюджет и заранее продумать их распределение со всеми домочадцами. Львам нужно сдержать эмоции и быть посговорчивее, так как не исключены ссоры и противостояния.ДеваДевам 28 февраля нужно избегать активности в делах, так как удача от них может сегодня отвернуться. Знаку зодиака желательно уделить сегодня больше внимания семье. Гороскоп советует Девам избавиться от фантазий и изучить искусство общения, поскольку любые инициативы с партнером эффективны только как совместные проекты. Благоприятно сегодня для посещения новых мест.ВесыОт Весов 28 февраля потребуется особая внимательность и осторожность при выполнении любого дела. Проблем со здоровьем у представителей знака зодиака нет, но им следует воздержаться сегодня от большого количества спиртных напитков. По гороскопу, в отношениях между близкими людьми сегодня возможны ревность и упреки, что станет причиной общего недомогания и усталости.СкорпионСкорпионов 28 февраля ожидает сложный день - возможны конфликты, несчастные случаи и травмы, а также обострение хронических заболеваний. Избавиться от неприятностей знаку зодиака сегодня поможет соблюдение всех мер безопасности, а проницательность и мудрость помогут избежать конфликтных ситуаций. По гороскопу, Скорпионам вечер желательно провести в кругу семьи и друзей.СтрелецСтрельцам 28 февраля не следует заниматься новыми делами и искать новые источники заработка. Представители знака зодиака должны сегодня заниматься текущими делами и не планировать важных мероприятий. По гороскопу, в личной жизни Стрельцов ожидается много важных положительных перемен - возможно приобретение квартиры или дачи или переезд в новый дом.КозерогКозерогам 28 февраля нужно проявить осторожность и внимательность при выполнении любого дела, чтобы не допустить ошибки. Представителям знака зодиака нужно сократить по возможности общение с окружающими людьми, чтобы избежать ссор и конфликтных ситуаций. По гороскопу, вечер Козерогам лучше провести в кругу семьи и друзей, готовых разделить их заботы или просто поддержать добрым словом.ВодолейВодолеям 28 февраля следует использовать все возможности для укрепления своего положения. Возможно, представителям знака зодиака сегодня понадобиться психологическая поддержка родных. По гороскопу, в личной жизни Водолеев вероятны неожиданные повороты – они смогут очаровать избранника, используя свое обаяние, но при этом не терять собственной головы.РыбыРыбам 28 февраля придется отдавать долги и снова их брать, а также искать новые источники дохода. Энергетический потенциал знака зодиака сегодня высок, поэтому сил хватит на все, главное помнить, что активный образ жизни поддерживает организм в постоянном тонусе и помогает сохранить здоровье. По гороскопу, Рыбы с легкостью победят соперницу или соперника и наладят мир в своей семье.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, гороскоп