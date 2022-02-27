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Капитан сборной Грузии по баскетболу покинул московский ЦСКА
Капитан сборной Грузии по баскетболу покинул московский ЦСКА
Статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется, заявили в клубе 27.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-27T21:48+0400
2022-02-27T21:48+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Капитан национальной сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия покинул расположение "армейцев", говорится в сообщении столичного клуба.В клубе подчеркнули, что статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется.Также в сообщении отмечается, что все остальные баскетболисты и тренеры ЦСКА продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику.Из-за сложившейся ситуации в Европе Евролига приняла решение об отмене двух матчей с участием ЦСКА – против "Баварии" (24 февраля) и "Барселоны" (27 февраля). О дате проведения матчей будет объявлено позже.Шенгелия выступает за ЦСКА с лета 2020 года. В московский клуб грузинский баскетболист перешел из испанской "Басконии", за которую выступал на протяжении шести сезонов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, спорт, россия, баскетбол, торнике шенгелия
Капитан сборной Грузии по баскетболу покинул московский ЦСКА
21:48 27.02.2022 (обновлено: 21:52 27.02.2022) Подписаться на
Статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется, заявили в клубе
ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Капитан национальной сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия покинул расположение "армейцев", говорится в сообщении столичного клуба.
"По семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможным последствиям, расположение ЦСКА покинули Торнике Шенгелия и Иффе Лундберг. В ближайшее время на родину также отправятся Марюс Григонис и Йоханнес Фогтман. Действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с пониманием относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов", - говорится в сообщении.
В клубе подчеркнули, что статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется.
Также в сообщении отмечается, что все остальные баскетболисты и тренеры ЦСКА продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику.
Из-за сложившейся ситуации в Европе Евролига приняла решение об отмене двух матчей с участием ЦСКА – против "Баварии" (24 февраля) и "Барселоны" (27 февраля). О дате проведения матчей будет объявлено позже.
Шенгелия выступает за ЦСКА с лета 2020 года. В московский клуб грузинский баскетболист перешел из испанской "Басконии", за которую выступал на протяжении шести сезонов.
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