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Минобороны России сообщило о погибших во время операции на Украине

Минобороны России сообщило о погибших во время операции на Украине

Потери с российской стороны гораздо меньше, чем с украинской, заявил представитель МО России 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T22:24+0400

2022-02-27T22:24+0400

2022-02-27T22:24+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что среди российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, есть погибшие и раненые.В то же время, по его словам, потери с российской стороны гораздо меньше, чем с украинской.С начала военной операции к настоящему моменту ВС России поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них – 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса" и 56 РЛС.В ходе боевых действий 28 февраля уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска. Сбиты 3 ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" под Черниговом.В целом с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронемашин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, сообщил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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россия, в мире, новости, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины 2022