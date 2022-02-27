https://sputnik-georgia.ru/20220227/ni-kopeyki-ne-vzyala-devushka-ronaldu-otvetila-na-obvineniya-fanatov-264821726.html
Ни копейки не взяла: девушка Роналду ответила на обвинения фанатов
Ни копейки не взяла: девушка Роналду ответила на обвинения фанатов
По словам Джорджины, она никогда не была меркантильной и "сделала себя сама", без помощи своего знаменитого бойфренда
2022-02-27T13:33+0400
2022-02-27T13:33+0400
2022-02-27T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Девушка футболиста Криштиану Роналду резко ответила на обвинения в свою сторону: недавно Джорджину Родригес обвинили в меркантильности. Скандал в семье Роналду продолжается. Недавно семья его возлюбленной рассказала о плохом характере Джорджины, а поклонники футболиста обвинили ее в меркантильном отношении к любимому. И блогер решила ответить всем. Джорджина заверила всех, что не потратила ни цента из состояния своего бойфренда. Также она рассказала о собственных заработках и успешной карьере блогера с 37,5 миллиона подписчиков. "Если говорить о деньгах, извините, но я предпочитаю не распространяться о том, сколько миллионов лежит на моем банковском счете", - заявила звезда в новом интервью журналу Forbes. Также модель призналась, что действительно влюблена в Роналду и признает, что статус его девушки открывает перед ней много дверей, но она не пользуется этим и добивается всего сама. Поклонники не поверили в такие откровения и решили вспомнить, как живет Родригес: девушка Роналду водит шикарный автомобиль Bugatti, летает только на частном самолете, носит бриллианты и одежду самых именитых дизайнеров. Напомним, что встреча футболиста и модели состоялась в 2016-м году. У пары есть общая дочь Алана, а сейчас они ждут появления на свет двойни. Также звезды воспитывают троих наследников футболиста от прошлых отношений. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
криштиану роналду, зарубежные звезды, шоу-бизнес
Ни копейки не взяла: девушка Роналду ответила на обвинения фанатов
13:33 27.02.2022 (обновлено: 15:22 27.02.2022) Подписаться на
По словам Джорджины, она никогда не была меркантильной и "сделала себя сама", без помощи своего знаменитого бойфренда
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Девушка футболиста Криштиану Роналду резко ответила на обвинения в свою сторону: недавно Джорджину Родригес обвинили в меркантильности.
Скандал в семье Роналду продолжается. Недавно семья его возлюбленной рассказала о плохом характере Джорджины, а поклонники футболиста обвинили ее в меркантильном отношении к любимому. И блогер решила ответить всем. Джорджина заверила всех, что не потратила ни цента из состояния своего бойфренда.
Также она рассказала о собственных заработках и успешной карьере блогера с 37,5 миллиона подписчиков. "Если говорить о деньгах, извините, но я предпочитаю не распространяться о том, сколько миллионов лежит на моем банковском счете", - заявила звезда в новом интервью журналу Forbes.
Также модель призналась, что действительно влюблена в Роналду и признает, что статус его девушки открывает перед ней много дверей, но она не пользуется этим и добивается всего сама.
Поклонники не поверили в такие откровения и решили вспомнить, как живет Родригес: девушка Роналду водит шикарный автомобиль Bugatti, летает только на частном самолете, носит бриллианты и одежду самых именитых дизайнеров.
Напомним, что встреча футболиста и модели состоялась в 2016-м году. У пары есть общая дочь Алана, а сейчас они ждут появления на свет двойни. Также звезды воспитывают троих наследников футболиста от прошлых отношений.
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