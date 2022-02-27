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Новый "Бэтмен" Роберт Паттинсон решил жениться на своей возлюбленной

Новый "Бэтмен" Роберт Паттинсон решил жениться на своей возлюбленной

Актер долго ходил в холостяках, но теперь созрел для серьезного шага. Пара уже мечтает завести детей

2022-02-27T15:43+0400

2022-02-27T15:43+0400

2022-02-27T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Американский актер Роберт Паттинсон решил жениться на своей девушке: об этом СМИ рассказали источники из его окружения. Паттинсон встречался с разными знаменитостями - от Кристен Стюарт до FKA Twigs, но счастье обрел только с актрисой Сьюки Уотерхаус. Пара встречается четыре года, и у них все серьезно. Вот почему актер задумался перейти на следующий уровень в отношениях. Звезда нового "Бэтмена" задумался о женитьбе: по словам источников СМИ, Паттинсон хочет уйти в творческий отпуск и создать семью. "Роб долго скрывал свои отношения со Сьюки, так как они оба понимают, что этот такое - иметь публичный роман, за развитием которого следят по всему миру. Они хотят одного и того же - пожениться и завести семью. Ребята уже говорили о свадьбе и рождении малышей, они на одной волне", - рассказал друг из окружения звезд Hollywood Life. Отмечается, что о романе Паттинсона и Уотерхаус впервые стало известно в 2018-м году. Пару подловили за поцелуями на улице. С тех пор влюбленные редко говорят друг о друге и еще реже выходят на публику вместе. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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роберт паттинсон, шоу-бизнес, зарубежные звезды, светская хроника