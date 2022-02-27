https://sputnik-georgia.ru/20220227/oppozitsionnaya-partiya-predlagaet-perenesti-promezhutochnye-vybory-v-gruzii-264829779.html

Оппозиционная партия предлагает перенести промежуточные выборы в Грузии

Оппозиционная партия предлагает перенести промежуточные выборы в Грузии

При такой чрезвычайной ситуации невозможно нормальное проведение избирательного процесса, заявил лидер "Лело" 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T23:14+0400

2022-02-27T23:14+0400

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грузия

новости

политика

промежуточные парламентские выборы

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе предлагает перенести промежуточные выборы в парламент Грузии и сакребуло (районного собрание) из-за боевых действий на Украине.Пятнадцатого февраля Бадри Джапаридзе был лишен депутатского мандата из-за обвинительного судебного приговора. Лидер "Лело для Грузии" решил вновь баллотироваться в парламент – на этот раз в качестве мажоритарного депутата от Рустави.Политик принял решение приостановить свое участие в промежуточных выборах в Рустави (Квемо Картли), так как в такой чрезвычайной ситуации практически невозможно осуществлять нормальный избирательный процесс.Промежуточные выборы в парламент Грузии и сакребуло (совещательный орган) Батуми пройдут 2 апреля. В этот день в округе Рустави и Гардабани будут выбирать мажоритарного депутата парламента Грузии, а в Батуми — мажоритарного депутата батумского сакребуло.Промежуточные выборы депутата парламента от Рустави и Гардабани понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.Что касается выборов депутата местного совещательного органа в Батуми, то они назначены из-за смерти избранного осенью мажоритария от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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