https://sputnik-georgia.ru/20220227/plemyannitsy-printsessy-diany-proizveli-furor-na-nedele-mody-v-milane--264821568.html
Племянницы принцессы Дианы произвели фурор на Неделе моды в Милане
Племянницы принцессы Дианы произвели фурор на Неделе моды в Милане
Очаровательные близнецы выглядели невероятно элегантно и приковали внимание всех присутствующих модного мероприятия
2022-02-27T12:23+0400
2022-02-27T12:23+0400
2022-02-27T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Племянницы принцессы Дианы - леди Амелия и леди Эльза Спенсер, произвели фурор на Неделе моды в Милане: яркие блондинки приковали внимание публики. До замужества принцессы Дианы с принцем Чарльзом ее семья не имела отношения к британской короне. Однако Спенсеры практически не уступали Виндзорам по своему влиянию в стране. Род Дианы - один из самых древних и известных во всей Британии, а его наследники интересны всем не только благодаря покойной принцессе. Недавно весь мир с интересом наблюдал за свадьбой старшей племянницы Дианы - Китти Спенсер, которая вышла замуж за 63-летнего миллионера Майкла Льюиса. А теперь внимание публики переключилось на ее родных сестер - 29-летних близнецов Амелию и Эльзу. Спенсеры не так давно вернулись на родину из Кейптауна и сразу же стали звездами глянцевых журналов. Недавно племянницы Леди Ди побывали на Неделе моды в Нью-Йорке, затем сделали остановку в Лондоне, а после улетели в Италию. На Неделе моды в Милане девушки посетили показ бренда Alberta Ferretti. Для своего выхода в свет леди Амелия выбрала белое платье-рубашку с узорами, а леди Элиза бежевое платье-рубашку с поясом. Обе блондинки выглядели очень женственно и свежо. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
монархи, миланская неделя моды, шоу-бизнес, зарубежные звезды
Племянницы принцессы Дианы произвели фурор на Неделе моды в Милане
12:23 27.02.2022 (обновлено: 13:13 27.02.2022) Подписаться на
Очаровательные близнецы выглядели невероятно элегантно и приковали внимание всех присутствующих модного мероприятия
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Племянницы принцессы Дианы - леди Амелия и леди Эльза Спенсер, произвели фурор на Неделе моды в Милане: яркие блондинки приковали внимание публики.
До замужества принцессы Дианы с принцем Чарльзом ее семья не имела отношения к британской короне. Однако Спенсеры практически не уступали Виндзорам по своему влиянию в стране. Род Дианы - один из самых древних и известных во всей Британии, а его наследники интересны всем не только благодаря покойной принцессе.
Недавно весь мир с интересом наблюдал за свадьбой старшей племянницы Дианы - Китти Спенсер, которая вышла замуж за 63-летнего миллионера Майкла Льюиса. А теперь внимание публики переключилось на ее родных сестер - 29-летних близнецов Амелию и Эльзу.
Спенсеры не так давно вернулись на родину из Кейптауна и сразу же стали звездами глянцевых журналов. Недавно племянницы Леди Ди побывали на Неделе моды в Нью-Йорке, затем сделали остановку в Лондоне, а после улетели в Италию.
На Неделе моды в Милане девушки посетили показ бренда Alberta Ferretti. Для своего выхода в свет леди Амелия выбрала белое платье-рубашку с узорами, а леди Элиза бежевое платье-рубашку с поясом. Обе блондинки выглядели очень женственно и свежо.
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