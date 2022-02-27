https://sputnik-georgia.ru/20220227/plemyannitsy-printsessy-diany-proizveli-furor-na-nedele-mody-v-milane--264821568.html

Племянницы принцессы Дианы произвели фурор на Неделе моды в Милане

Племянницы принцессы Дианы произвели фурор на Неделе моды в Милане

Очаровательные близнецы выглядели невероятно элегантно и приковали внимание всех присутствующих модного мероприятия

2022-02-27T12:23+0400

2022-02-27T12:23+0400

2022-02-27T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Племянницы принцессы Дианы - леди Амелия и леди Эльза Спенсер, произвели фурор на Неделе моды в Милане: яркие блондинки приковали внимание публики. До замужества принцессы Дианы с принцем Чарльзом ее семья не имела отношения к британской короне. Однако Спенсеры практически не уступали Виндзорам по своему влиянию в стране. Род Дианы - один из самых древних и известных во всей Британии, а его наследники интересны всем не только благодаря покойной принцессе. Недавно весь мир с интересом наблюдал за свадьбой старшей племянницы Дианы - Китти Спенсер, которая вышла замуж за 63-летнего миллионера Майкла Льюиса. А теперь внимание публики переключилось на ее родных сестер - 29-летних близнецов Амелию и Эльзу. Спенсеры не так давно вернулись на родину из Кейптауна и сразу же стали звездами глянцевых журналов. Недавно племянницы Леди Ди побывали на Неделе моды в Нью-Йорке, затем сделали остановку в Лондоне, а после улетели в Италию. На Неделе моды в Милане девушки посетили показ бренда Alberta Ferretti. Для своего выхода в свет леди Амелия выбрала белое платье-рубашку с узорами, а леди Элиза бежевое платье-рубашку с поясом. Обе блондинки выглядели очень женственно и свежо. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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монархи, миланская неделя моды, шоу-бизнес, зарубежные звезды