https://sputnik-georgia.ru/20220227/pozhar-vo-dvortse-sporta-v-tbilisi-udalos-potushit-264827233.html

Пожар во Дворце спорта в Тбилиси удалось потушить

Пожар во Дворце спорта в Тбилиси удалось потушить

Все граждане, находившиеся в здании в момент возгорания, вовремя покинули территорию 27.02.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

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тбилиси

дворец спорта

пожар

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Пожар в одном из строящихся зданий нового Дворца спорта на улице Университетской в Тбилиси потушен, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.Пожар в одном из зданий нового Дворца спорта в Сабурталинском районе Тбилиси возник к пяти часам вечера в воскресенье.По данным ЧС, на месте работали 20 групп пожарных.В результате пожара никто не пострадал. Все граждане, находившиеся в здании в момент возгорания, вовремя покинули территорию.При поддержке правительства Грузии для проведения чемпионата Европы по баскетболу в сентябре 2022 года в Тбилиси строится новый Дворец спорта европейского уровня, который будет завершен этим летом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, тбилиси, дворец спорта, пожар, служба по управлению чрезвычайными ситуациями