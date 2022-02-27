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Пожар во Дворце спорта в Тбилиси удалось потушить
Пожар во Дворце спорта в Тбилиси удалось потушить
Все граждане, находившиеся в здании в момент возгорания, вовремя покинули территорию 27.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-27T20:24+0400
2022-02-27T20:24+0400
2022-02-27T20:47+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Пожар в одном из строящихся зданий нового Дворца спорта на улице Университетской в Тбилиси потушен, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.Пожар в одном из зданий нового Дворца спорта в Сабурталинском районе Тбилиси возник к пяти часам вечера в воскресенье.По данным ЧС, на месте работали 20 групп пожарных.В результате пожара никто не пострадал. Все граждане, находившиеся в здании в момент возгорания, вовремя покинули территорию.При поддержке правительства Грузии для проведения чемпионата Европы по баскетболу в сентябре 2022 года в Тбилиси строится новый Дворец спорта европейского уровня, который будет завершен этим летом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, дворец спорта, пожар, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Пожар во Дворце спорта в Тбилиси удалось потушить
20:24 27.02.2022 (обновлено: 20:47 27.02.2022) Подписаться на
Все граждане, находившиеся в здании в момент возгорания, вовремя покинули территорию
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Пожар в одном из строящихся зданий нового Дворца спорта на улице Университетской в Тбилиси потушен, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Пожар в одном из зданий нового Дворца спорта в Сабурталинском районе Тбилиси возник к пяти часам вечера в воскресенье.
"Вскоре после получения уведомления на место прибыли группы реагирования Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые начали активную работу по тушению пожара. Огонь распространился на стену здания, на внешний фасад и крышу, а также на заднюю стену здания действующего Дворца спорта", - говорится в заявлении
.
По данным ЧС, на месте работали 20 групп пожарных.
В результате пожара никто не пострадал. Все граждане, находившиеся в здании в момент возгорания, вовремя покинули территорию.
При поддержке правительства Грузии для проведения чемпионата Европы по баскетболу в сентябре 2022 года в Тбилиси строится новый Дворец спорта европейского уровня, который будет завершен этим летом.
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