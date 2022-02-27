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Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Глава российского государства назвал нелегитимными санкции против Москвы 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T17:51+0400

2022-02-27T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин приказал Минобороны РФ перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.В воскресенье Путин провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу и Генштаба ВС Валерием Герасимовым.Глава российского государства отметил, что Запад не только предпринимает недружественные шаги в экономике, но высшие чины НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.Глава российского государства при этом назвал нелегитимными санкции против Москвы.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022