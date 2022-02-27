https://sputnik-georgia.ru/20220227/referendum-po-popravkam-v-konstitutsiyu-prokhodit-v-belarusi-264819184.html

Референдум по поправкам в Конституцию проходит в Беларуси

Референдум по поправкам в Конституцию проходит в Беларуси

По всей стране избирательные участки открылись в 8 утра, они будут работать до 20:00, итоги обещают огласить ночью 27.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Стартовал основной день голосования на референдуме по Конституции Беларуси, передает Sputnik Беларусь.Каждый участник референдума увидит в бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов, соответственно "за" и "против".Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.Участки по всей стране открылись в 8.00 по местному времени (совпадает с мск) и продолжат работу до 20.00. Всего в Белоруссии образовано 5510 участков, где граждане страны могут принять участие в референдуме. По информации ЦИК, в списки участников референдума включены 6 818 948 человек.По данным ЦИК Беларуси, за четыре дня в досрочном голосовании на референдуме приняли участие 34,28% от общего числа граждан, которые включены в избирательные списки. Проект обновленной Конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в Конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Беларуси, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://sputnik-georgia.ru/20211022/261388197.html

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