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Российско-украинские переговоры пока не начались
Российско-украинские переговоры пока не начались
Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча 27.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-27T19:18+0400
2022-02-27T19:18+0400
2022-02-27T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии.Несколько минут назад о том, что встреча в Гомеле началась, заявило украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского.Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча, сообщает Sputnik Беларусь."Место переговоров России и Украины – Александровка-Вильча. Ближайший белорусский город – Наровля", - говорится в сообщении.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
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в мире, политика, россия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Российско-украинские переговоры пока не начались
19:18 27.02.2022 (обновлено: 19:48 27.02.2022) Подписаться на
Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии.
"Переговоры еще не начались, стороны только прибывают к месту их проведения", — сообщили журналистам в МИД России.
Несколько минут назад о том, что встреча в Гомеле началась, заявило украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского.
Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча, сообщает Sputnik Беларусь
.
"Место переговоров России и Украины – Александровка-Вильча. Ближайший белорусский город – Наровля", - говорится в сообщении.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.