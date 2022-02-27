https://sputnik-georgia.ru/20220227/rossiysko-ukrainskie-peregovory-poka-ne-nachalis-264826232.html

Российско-украинские переговоры пока не начались

Российско-украинские переговоры пока не начались

Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T19:18+0400

2022-02-27T19:18+0400

2022-02-27T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии.Несколько минут назад о том, что встреча в Гомеле началась, заявило украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского.Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча, сообщает Sputnik Беларусь."Место переговоров России и Украины – Александровка-Вильча. Ближайший белорусский город – Наровля", - говорится в сообщении.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, политика, россия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022