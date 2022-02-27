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RT и Sputnik запретят в Евросоюзе
RT и Sputnik запретят в Евросоюзе
Глава Еврокомиссии заявила, что дочерние компании этих СМИ больше не смогут работать на территории союза 27.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-27T20:58+0400
2022-02-27T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Европейская комиссия предлагает запретить на территории ЕС два российских СМИ – RT и Sputnik, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.По ее словам, эти СМИ, а также их дочерние компании больше не смогут работать на территории союза."Мы разрабатываем инструменты для запрета их дезинформации в Европе", – сказала фон дер Ляйен.Ранее в воскресенье фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.В пресс-службе Sputnik заявили, что предлагает Евросоюзу не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, еврокомиссия, sputnik, rt, обострение ситуации вокруг украины 2022
RT и Sputnik запретят в Евросоюзе
20:58 27.02.2022 (обновлено: 21:28 27.02.2022) Подписаться на
Глава Еврокомиссии заявила, что дочерние компании этих СМИ больше не смогут работать на территории союза
ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Европейская комиссия предлагает запретить на территории ЕС два российских СМИ – RT и Sputnik, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, эти СМИ, а также их дочерние компании больше не смогут работать на территории союза.
"Мы разрабатываем инструменты для запрета их дезинформации в Европе", – сказала фон дер Ляйен.
Ранее в воскресенье фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.
В пресс-службе Sputnik заявили, что предлагает Евросоюзу не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет.