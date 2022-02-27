https://sputnik-georgia.ru/20220227/swift-postupit-v-otnoshenii-rossiyskikh-bankov-soglasno-rasporyazheniyu-es--264828382.html

SWIFT поступит в отношении российских банков согласно распоряжению ЕС

SWIFT поступит в отношении российских банков согласно распоряжению ЕС

Любое решение о введении санкций в отношении стран или отдельных организаций принимается исключительно компетентными государственными органами, отметили в... 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T21:26+0400

2022-02-27T21:26+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Международная межбанковская система SWIFT заявила РИА Новости, что взаимодействует с властями ЕС, чтобы узнать детали об ограничениях по банкам РФ, и готовится поступить согласно распоряжению.В системе подчеркнули, что, будучи зарегистрированными в соответствии с бельгийским законодательством, обязаны соблюдать соответствующие правила ЕС и Бельгии""Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы узнать подробности о субъектах, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их согласно законодательным распоряжениям", - добавили в SWIFT.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.При этом не вводится никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти и газа. Его могло бы затруднить обсуждаемое отключение ряда российских банков от SWIFT. Однако высокопоставленный представитель американской администрации ранее в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.

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в мире, новости, россия, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022