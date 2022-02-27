https://sputnik-georgia.ru/20220227/v-oon-schitayut-nemyslimoy-ideyu-yadernogo-konflikta-264829085.html

В ООН считают немыслимой идею ядерного конфликта

В ООН считают немыслимой идею ядерного конфликта

Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурств 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T22:49+0400

2022-02-27T22:49+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства, назвал немыслимой даже идею ядерного конфликта."Сама идея ядерного конфликта немыслима", - заявил Дюжаррик РИА Новости.Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, в мире, оон, обострение ситуации вокруг украины 2022