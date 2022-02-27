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В ООН считают немыслимой идею ядерного конфликта
В ООН считают немыслимой идею ядерного конфликта
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурств 27.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-27T22:49+0400
2022-02-27T22:49+0400
2022-02-27T22:49+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства, назвал немыслимой даже идею ядерного конфликта."Сама идея ядерного конфликта немыслима", - заявил Дюжаррик РИА Новости.Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, оон, обострение ситуации вокруг украины 2022
В ООН считают немыслимой идею ядерного конфликта
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Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурств
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства, назвал немыслимой даже идею ядерного конфликта.
"Сама идея ядерного конфликта немыслима", - заявил Дюжаррик РИА Новости
.
Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".