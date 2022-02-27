https://sputnik-georgia.ru/20220227/v-tbilisi-gorit-novyy-dvorets-sporta-264825153.html

В Тбилиси горит новый Дворец спорта

В Тбилиси горит новый Дворец спорта

По словам очевидцев, горит одно из строящихся зданий, на месте работают несколько бригад пожарных 27.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сильный пожар возник на улице Университетской в Тбилиси, где находится здание нового Дворца спорта.По словам очевидцев, горит одно из строящихся зданий.На месте работают несколько бригад пожарных. Ведутся работы по ликвидации очага возгорания.По предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, пожар, тбилиси