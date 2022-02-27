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В Тбилиси горит новый Дворец спорта
В Тбилиси горит новый Дворец спорта
По словам очевидцев, горит одно из строящихся зданий, на месте работают несколько бригад пожарных 27.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-27T18:41+0400
2022-02-27T18:41+0400
2022-02-27T18:42+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сильный пожар возник на улице Университетской в Тбилиси, где находится здание нового Дворца спорта.По словам очевидцев, горит одно из строящихся зданий.На месте работают несколько бригад пожарных. Ведутся работы по ликвидации очага возгорания.По предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, пожар, тбилиси
В Тбилиси горит новый Дворец спорта
18:41 27.02.2022 (обновлено: 18:42 27.02.2022) Подписаться на
По словам очевидцев, горит одно из строящихся зданий, на месте работают несколько бригад пожарных
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сильный пожар возник на улице Университетской в Тбилиси, где находится здание нового Дворца спорта.
По словам очевидцев, горит одно из строящихся зданий.
На месте работают несколько бригад пожарных. Ведутся работы по ликвидации очага возгорания.
По предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.
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