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В Тбилиси горит новый Дворец спорта
В Тбилиси горит новый Дворец спорта
По словам очевидцев, горит одно из строящихся зданий, на месте работают несколько бригад пожарных 27.02.2022, Sputnik Грузия
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происшествия
пожар
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сильный пожар возник на улице Университетской в Тбилиси, где находится здание нового Дворца спорта.По словам очевидцев, горит одно из строящихся зданий.На месте работают несколько бригад пожарных. Ведутся работы по ликвидации очага возгорания.По предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Тбилиси горит новый Дворец спорта

18:41 27.02.2022 (обновлено: 18:42 27.02.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliПожар на продуктово-вещевом рынке в центре Тбилиси
Пожар на продуктово-вещевом рынке в центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам очевидцев, горит одно из строящихся зданий, на месте работают несколько бригад пожарных
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сильный пожар возник на улице Университетской в Тбилиси, где находится здание нового Дворца спорта.
По словам очевидцев, горит одно из строящихся зданий.
На месте работают несколько бригад пожарных. Ведутся работы по ликвидации очага возгорания.
По предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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