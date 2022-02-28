https://sputnik-georgia.ru/20220228/aeroflot-otmenil-reysy-iz-moskvy-v-ssha-meksiku-dominikanu-i-na-kubu-264852401.html

"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу

"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу

Канадские власти закрыли небо для российских авиаперевозчиков 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T15:52+0400

2022-02-28T15:52+0400

2022-02-28T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене полетов, связывающих Москву с городами США, Мексики, Доминиканы и Кубы в период с 28 февраля по 2 марта.Решение принято связи с закрытием воздушного пространства Канады для всех российских операторов. Канадские власти пошли на этот шаг в связи с военной операцией на Донбассе.Как уточняется, пассажиры могут оформить вынужденный возврат денег за билеты.Ситуация на УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, в мире, владимир путин, дмитрий песков, минобороны рф, гавана, аэрофлот, обострение ситуации вокруг украины 2022