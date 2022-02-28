https://sputnik-georgia.ru/20220228/arkheologi-obnaruzhili-v-iordanii-stely-vozrastom-okolo-devyati-tysyach-let-264853869.html
Археологи обнаружили в Иордании стелы возрастом около девяти тысяч лет
Археологи обнаружили в Иордании стелы возрастом около девяти тысяч лет
В Джибаль-эль-Хашабии не впервые делают такие сенсационные открытия - девять лет назад в этом районе нашли так называемые "коршуны пустыни" 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T16:54+0400
2022-02-28T16:54+0400
2022-02-28T17:04+0400
ученые
иордания
археология
новости
в мире
культура
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24342/85/243428570_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_acadc9eacfdc2c046078e46cf5ef9455.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Стелы возрастом приблизительно девять тысяч лет обнаружила команда археологов в Иордании — в районе Джибаль-эль-Хашабия. Об уникальной находке пишет Universes in Universe.В Джибаль-эль-Хашабии не впервые делают такие сенсационные открытия - девять лет назад в этом районе нашли так называемые "коршуны пустыни". Это гигантские ловушки, которые в древности использовались для массовой охоты.О таких сооружениях известно немногое: они сохранились на территории Ближнего Востока и Юго-Западной Азии. Обычно они состоят из двух или более стен, сходящихся по направлению к ограждению. Их длина способна достигать нескольких километров.По оценкам экспертов, большинство таких конструкций датируется IV — III веком до нашей эры. Но сооружение в Иордании, как выяснилось, куда древнее. Оно было создана еще в VII веке до нашей эры.Но самое интересное не ловушки, а стоянки, где жили охотники. Их поселения представлены разными полуподземными хижинами. Не так давно на территории одной из таких стоянок исследователи обнаружили святилище с антропоморфными стелами. Высота одной из них — 112 сантиметров, а другой — 70 сантиметров.Но это еще не все: археологи обнаружили 150 морских окаменелостей, выстроенных в определенном порядке. Среди иных находок камни странной формы и фигурки зверей, а также алтарь. К слову, все эти объекты образуют миниатюрную модель "коршуна пустыни".У ученых есть любопытная версия - исследователи считают, что на этом месте осуществлялись различные ритуалы и жертвоприношения. В частности, сакральная символика и ритуальные действия, по мнению экспертов, вероятно, были связаны с призывом сверхъестественных сил ради успешной охоты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
иордания
ближний восток
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24342/85/243428570_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29d1784f57921a63e62ca311a206af4b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ученые, иордания, археология, новости, в мире, культура, ближний восток
Археологи обнаружили в Иордании стелы возрастом около девяти тысяч лет
16:54 28.02.2022 (обновлено: 17:04 28.02.2022) Подписаться на
В Джибаль-эль-Хашабии не впервые делают такие сенсационные открытия - девять лет назад в этом районе нашли так называемые "коршуны пустыни"
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik.
Стелы возрастом приблизительно девять тысяч лет обнаружила команда археологов в Иордании — в районе Джибаль-эль-Хашабия. Об уникальной находке пишет
Universes in Universe.
В Джибаль-эль-Хашабии не впервые делают такие сенсационные открытия - девять лет назад в этом районе нашли так называемые "коршуны пустыни". Это гигантские ловушки, которые в древности использовались для массовой охоты.
О таких сооружениях известно немногое: они сохранились на территории Ближнего Востока и Юго-Западной Азии. Обычно они состоят из двух или более стен, сходящихся по направлению к ограждению. Их длина способна достигать нескольких километров.
По оценкам экспертов, большинство таких конструкций датируется IV — III веком до нашей эры. Но сооружение в Иордании, как выяснилось, куда древнее. Оно было создана еще в VII веке до нашей эры.
Но самое интересное не ловушки, а стоянки, где жили охотники. Их поселения представлены разными полуподземными хижинами. Не так давно на территории одной из таких стоянок исследователи обнаружили святилище с антропоморфными стелами. Высота одной из них — 112 сантиметров, а другой — 70 сантиметров.
Но это еще не все: археологи обнаружили 150 морских окаменелостей, выстроенных в определенном порядке. Среди иных находок камни странной формы и фигурки зверей, а также алтарь. К слову, все эти объекты образуют миниатюрную модель "коршуна пустыни".
У ученых есть любопытная версия - исследователи считают, что на этом месте осуществлялись различные ритуалы и жертвоприношения. В частности, сакральная символика и ритуальные действия, по мнению экспертов, вероятно, были связаны с призывом сверхъестественных сил ради успешной охоты.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.