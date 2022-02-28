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Археологи обнаружили в Иордании стелы возрастом около девяти тысяч лет

Археологи обнаружили в Иордании стелы возрастом около девяти тысяч лет

В Джибаль-эль-Хашабии не впервые делают такие сенсационные открытия - девять лет назад в этом районе нашли так называемые "коршуны пустыни" 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T16:54+0400

2022-02-28T16:54+0400

2022-02-28T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Стелы возрастом приблизительно девять тысяч лет обнаружила команда археологов в Иордании — в районе Джибаль-эль-Хашабия. Об уникальной находке пишет Universes in Universe.В Джибаль-эль-Хашабии не впервые делают такие сенсационные открытия - девять лет назад в этом районе нашли так называемые "коршуны пустыни". Это гигантские ловушки, которые в древности использовались для массовой охоты.О таких сооружениях известно немногое: они сохранились на территории Ближнего Востока и Юго-Западной Азии. Обычно они состоят из двух или более стен, сходящихся по направлению к ограждению. Их длина способна достигать нескольких километров.По оценкам экспертов, большинство таких конструкций датируется IV — III веком до нашей эры. Но сооружение в Иордании, как выяснилось, куда древнее. Оно было создана еще в VII веке до нашей эры.Но самое интересное не ловушки, а стоянки, где жили охотники. Их поселения представлены разными полуподземными хижинами. Не так давно на территории одной из таких стоянок исследователи обнаружили святилище с антропоморфными стелами. Высота одной из них — 112 сантиметров, а другой — 70 сантиметров.Но это еще не все: археологи обнаружили 150 морских окаменелостей, выстроенных в определенном порядке. Среди иных находок камни странной формы и фигурки зверей, а также алтарь. К слову, все эти объекты образуют миниатюрную модель "коршуна пустыни".У ученых есть любопытная версия - исследователи считают, что на этом месте осуществлялись различные ритуалы и жертвоприношения. В частности, сакральная символика и ритуальные действия, по мнению экспертов, вероятно, были связаны с призывом сверхъестественных сил ради успешной охоты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ученые, иордания, археология, новости, в мире, культура, ближний восток