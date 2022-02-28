https://sputnik-georgia.ru/20220228/chto-vyzyvaet-aritmiyu-provokatory-bolezni-serdtsa-264747852.html

Что вызывает аритмию? "Провокаторы" болезни сердца

Что вызывает аритмию? "Провокаторы" болезни сердца

Самыми распространенными "провокаторами" аритмии являются алкоголь, табак, энергетические напитки и кофеин 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T06:06+0400

2022-02-28T06:06+0400

2022-02-28T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Несмотря на то, что аритмия бывает разных видов, ощущения у обращающихся к врачам пациентов одинаковые – дискомфорт и неравномерная работа сердца, утверждают врачи.По словам медиков, все зависит от специалиста, который должен установить правильный диагноз и вид аритмии, после расшифровки кардиограммы, чтобы определить риски и опасность, а также степень серьезности заболевания.Самый распространенный вид аритмии, это фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия, как ее принято называть в народе, которая распространена среди людей старше 60 лет и встречается, по данным статистики, у каждого четвертого или пятого пациента. Также это экстрасистолия, которая встречается реже, но отличается высокой летальностью и фибрилляцией желудочков. Что касается наиболее частых причин, вызывающих аритмию, то это как внутренние, так и внешние факторы.Самыми распространенными "провокаторами" аритмии являются алкоголь, табак, энергетические, сладкие газированные напитки, кофеин, а также слишком острая или соленая пища.Кардиологи заявляют, что к аритмии может привести загруженный график работы, стресс, а также проблемы, связанные с работой сердца – это анемия крови, проблемы эндокринной системы, нарушения в работе кишечно-желудочной системы и многие другие факторы.Профилактика аритмии сердца должна проводиться только после консультации с врачом, который точно определит, имеется ли сбой в ритме сердечной мышцы и чем он вызван.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

советы врачей, справки , новости, общество, здоровье